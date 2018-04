Dovolená na poslední chvíli? Radši už ne, ten stres za to nestojí

Tři dny před nástupem na dovolenou

Zkoumám nabídku cestovních agentur na internetu. Mám jasný termín a preferované země: Itálie, Řecko a Španělsko. Výsledek hledání se blíží k tisícovce zájezdů. Je mi jasné, že musím zúžit výběr. Minimálně snídaně, letecky, maximální částka. I tak mi každý web cestovní agentury vyjede zhruba pětistovku zájezdů. Začínám pročítat jednu po druhé. Naštěstí se hotely na různých webech opakují, k mému překvapení se ceny stejných ubytovacích zařízení neliší. Večer začínám propadat únavě a mírné panice, kam pojedu. Nedělní den končím s výběrem asi dvaceti míst, zítra si napíšu o podrobnosti do cestovek.

Dva dny před nástupem na dovolenou

Druhý den znovu procházím vybrané hotely a porovnávám je s hodnocením několika mezinárodních webů zaměřených na recenze hotelů, abych nekupoval zajíce v pytli (např. tripadvisor.com, booking.com, skyscanner.com nebo cs.hotels.com). Obstojné hodnocení má zhruba pět z nich.

Píšu do agentur, během hodiny mi z každé z nich volají, aby mi řekli, že musí u cestovní kanceláře ověřit dostupnost hotelu a letenek. V duchu se ptám, proč nabídku zájezdů na webech neaktualizují. Z některých agentur se mi ozývají navečer, z jedné dokonce až druhý den ráno. Kapacita je všude obsazená.

Den do nástupu na dovolenou

Začínám vlastně nanovo. K mému překvapení nacházím opět stejné hotely, které byly včera plné. Z webu je nestáhli. Ono totiž vypadá mnohem lépe, když těch dovolených je na internetových stránkách hodně. Agentury mi píšou jiné nabídky, ale většinou jde o ubytování se špatným hodnocením. Ptám se na další. U jednoho z těchto hotelů mi paní nepokrytě řekne, že je už přeplněný a některým lidem, kteří si ho už zaplatili, prý musí dovolenou zrušit. Na druhou stranu, žádná z operátorek není nepříjemná nebo dotěrně vlezlá. Jenže já už začínám být nešťastný, zítra chci být u moře.

Kolega mi radí „superlast minute”. Sbalit se, odjet na německé letiště třeba do Mnichova, kde se každou hodinu vystavuje nová nabídka zájezdů, které zákazníci na poslední chvíli stornovali. A tak za dvě hodiny může člověk letět za zlomek původní ceny, cestovky si totiž už vybraly od lidí storno poplatky, takže na každé ceně jedině vydělají. Do Mnichova ale jet nechci, tak zjišťuji, jak to chodí na letišti v Praze. Tam však superlast minute nefrčí. Nicméně na internetu takovou nabídku z Prahy najdu, dokonce i s přesným časem odletu. Začínám opět obvolávat, ale stále stejná odpověď: Máme plno.

Den D

Je mi jasné, že dnešní den už neodletím. Místo webů cestovních agentur se dívám přímo na stránky cestovních kanceláří. Není to sice úplně podle mých představ, ale zkusím to. Odlet zítra. Cenu však uměle navyšují nevýhodným pojištěním, které se naštěstí dá na přání zrušit.

Paní na pobočce ovšem nejeví velký zájem nám něco prodat a dokonce prozrazuje, že v daném hotelu je volných míst ještě dost, cena se však prý ani den před odjezdem už směrem dolů hýbat nebude. Oproti původní ceně je zájezd levnější o 20 procent, což není špatné, ale i tak se ještě rozhodnu zkusit štěstí na webu cestovních agentur. A stejný hotel se mi daří najít i tam. Agentura mi nejen odečetla nevýhodné pojištění, ale ještě přidala parkování na letišti zdarma. Super, zítra konečně letím.

Den po nástupu na dovolenou

Převládají u mě smíšené pocity. Ano, ušetřil jsem pár tisíc za zájezd, který by stál ještě před týdnem víc, ale stál ten stres za to? Už nikdy více, říkám si a nasedám do letadla směr Rhodos do all inclusive hotelu na 12 dnů za 15 400 korun.