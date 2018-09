Sezona skončila, lidé jsou pryč. Kam na poslední chvíli k moři a do hor

Ligurská riviéra

Noli, ležící západně od Janova, patří k nejpěknějším místům Ligurie.

Kdo ze severoitalského pobřeží dosud zná jen jadranskou část (Bibione a podobná střediska), bude na opačné straně, u Ligurského moře, příjemně překvapen.

Pobřeží je tam krásně členité a navíc lemované starobylými obcemi a městečky. Dovolená v Ligurii vás sice vyjde o trochu dráž, ale opravdu to stojí za to. Oblast je velmi dobře dostupná, z Milána (s častým leteckým spojením do Prahy i Ostravy) jezdí k Ligurskému moři a pak podél celé délky pobřeží vlak.

Perlou Ligurie je členitý poloostrov Portofino, s řadou utajených zátok a mimořádně krásnými scenériemi. Mezi proslulá letoviska v tomto dílu Ligurie patří (luxusní) letovisko Portofino, dále Rapallo či Camogli. Když popojedete ještě o pár desítek kilometrů dál, dostanete se do proslulé oblasti Cinque Terre (psali jsme zde).

Na druhou stranu z Janova (Genova), který je největším městem oblasti a určitě stojí za zastávku, se nad pobřežím zvedají ještě vyšší kopce, k proslulým letoviskům tu patří Noli s nádhernou pláží přímo ve městě či Finale Ligure. A kdo by nevydržel bez opravdu „velkého světa“, tak do Monaka je to jen něco přes 100 kilometrů.

Poloha: severozápadní Itálie, Ligurské moře

Doprava: letadlem do Milána (Malpensa či Bergamo – mnoho spojů z Prahy, Ostravy, Bratislavy a dalších měst) a pak vlakem

Průměrná teplota/srážky v září (Janov): 21°C, 136 mm

Aktuální teplota vody: 25°C