Dovolená snů je na dosah. Bulharsko má víc výhod, než si myslíme

Letošním hitem pobytové rekreace u moře bude zřejmě Bulharsko. Alespoň se tak zdá z neustálých reklamních nabídek „Bulharsko last minute“, které při brouzdání internetem vyskakují z různých komerčních stránek doslova jako houby po dešti. A ceny bývají opravdu velmi zajímavé.

Jak cestovat do Bulharska

Doby, kdy se k bulharskému moři jezdilo na odborovou čtrnáctidenní, nebo třítýdenní rekreaci lůžkovým vlakem přes Rumunsko a jedna cesta trvala dva a půl dne, jsou nenávratně pryč.

Letadla do Burgasu létají kromě Prahy běžně také z Pardubic, Brna a Ostravy a cesta netrvá více než dvě hodiny. Jet do Bulharska autem přes Srbsko má smysl jedině v případě, že chcete trávit většinu své dovolené poznáváním bulharského vnitrozemí.

K moři by to byla zdlouhavá cesta po nekvalitních silnicích a úspora za letenky by stěží vyrovnala ztrátu času a cestovní nepohodlí. V přímořských letoviscích se navíc auta k podnikání jednodenních výletů do okolí dají bez problémů půjčit.

VIDEO: Sluneční pobřeží v Bulharsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obvyklé je koupit si přes cestovní kancelář pobytový zájezd v hotelu se stravou nebo v apartmánu bez stravy. Pokud jste ostřílení cestovatelé a nemáte strach z neznáma, lze si pobyt pochopitelně domluvit až na místě. Buď anglicky, nebo česky. Slovanská bulharština je zvláště pro starší generaci, kterou ve škole postihla povinná ruština, celkem srozumitelná, navíc v turistických centrech umí mnozí alespoň pár českých slov.

Na pobřeží Černého moře roste poslední dobou celá řada hotelových komplexů a apartmánových areálů, takže typické turistické destinace jako Zlaté písky či Sluneční pobřeží jsou dnes bohužel ze všech stran obklopeny rychlokvašenými, mnohdy nedokončenými nebo rozestavěnými stavebními útvary.

Návštěvníci, kteří upřednostňují klasické pobytové zájezdy u moře, tu však najdou vše, co srdce žádá. K dispozici je ubytování všech kategorií, přičemž pro vyhledávaná letoviska je samozřejmě typická vyšší cenová hladina. Úroveň ubytování bývá velmi dobrá, v hotelech vám například běžně každé tři dny mění ložní prádlo a ručníky.

Hotelová strava

Říká se, že kdo si chce užít čisté moře, má jet do Chorvatska, a kdo se chce dobře najíst, má vyrazit do Bulharska. Určitě na tom něco bude. Zapomeňte rozhodně na paštiky a vaření z vlastních zásob. Potraviny v Bulharsku odpovídají cenově našim a jejich výběr je v obchodech velký, ne-li v některých směrech větší (např. mléčné výrobky).

V případě hotelové stravy budete pravděpodobně řešit problém, jak ochutnat veškeré místní speciality a přitom se soustavně nepřejídat. Nabídka hotelových švédských stolů bývá opravdu bohatá a množství nekonečné.

Místní exotické chutě a vůně vystupují především z nepřeberného množství zeleninových salátů, mletého masa a uzenek. Vždy se však najde také něco pro konzervativnější část turistů, kteří jsou navyklí na svou domácí stravu a neradi s jídlem experimentují. Proto se v denním menu vždy objeví něco jako například pečená kuřecí stehna, smažený řízek, bramborový salát nebo míchaná vajíčka. Mnohde bývá k mání i české pivo (ponejvíce Staropramen), přestože některé bulharské značky jsou docela pitelné, například Zagorka nebo Kamenitza.

Nejméně „bulharská“ bývá v hotelech snídaně, která v této zemi není považována za jedno z hlavních denních jídel. Velká část Bulharů řeší snídani kávou a cigaretou, zbytek se narychlo odbude bílým máslovým pečivem se sladkou, nebo sýrovou náplní.

Restaurace a bufety

Velmi dobře se dá stravovat také v restauracích. Porce jsou veliké, ceny české a kvalita mnohem jistější než u nás. Odcházet z hospody s pocitem neukojeného hladu či pokaženého žaludku tu nebývá příliš běžné.

Kromě klasických restaurací se v Bulharsku vyskytují tzv. mechany, původně selské taverny, kde se podává domácí víno. Obecně lze říci, že pro mechany je typické dřevo, nejrůznější venkovské dekorace na stěnách a prostorný vnitřní dvůr obklopený arkádami, pod nimiž jsou umístěny jednotlivé stoly. Hosté tu mohou stolovat chráněni před horkým jižním sluncem i případnými dešťovými přeháňkami. Obzvláště v přímořských letoviscích bývá v těchto podnicích často večerní program, hraje tu hudba a místní folklórní soubory předvádějí lidové tance.

Alternativou ke klasickým restauracím a mechanám jsou bufety neboli snack bary. Nabízejí rychlé občerstvení, což však nemusí nutně znamenat, že je zde jídlo horší kvality, jehož přípravě nebyla věnována pozornost. Nejlepší je dát si v době oběda pozor, kde je největší nával místních strávníků a podle toho se rozhodnout.

I když místní ani zdaleka nedávají vždy spropitné, je na místě, pokud jste spokojeni s obsluhou a jídlem, nechat na stole 5 – 10 % z celkové sumy na účtu jako projev uznání obsluze a podniku.

Vzhledem k tomu, že téměř celé Bulharsko kouří, nejsou tu cigarety tak odsuzovány jako v jiných evropských zemích. Pravidla zakazující kouření v určitých prostorách nejsou nijak striktně dodržována. Podle zákona z roku 2007 mají mít restaurace oddělené zóny pro kuřáky a nekuřáky, ale v praxi se ostré vymezení kuřáckého a nekuřáckého prostoru obvykle vytrácí. V lepších podnicích a v hotelových jídelnách se však protikuřácké předpisy dodržují poměrně striktně.

Dovolená s dětmi

Bulhaři mají pro děti vysloveně slabost, a to nejen pro ty vlastní. Například děti turistů z jiných zemí jsou v restauracích obsluhovány přednostně a s ochotou.

Prakticky v každém městě existuje rozsáhlá pěší zóna, jejíž součástí je také nabídka nejrůznějších aktivit pro děti. Nechybí tady kolotoče, autíčka na elektřinu, hřiště, pískoviště, zmrzlinářství a hračkářství. Ani na plážích není s programem pro děti žádný problém. Nabídka nejrůznější zábavy a sportů je tu většinou velmi široká a také se tu stále častěji objevují rozmanité nabídky na hlídání dětí (např. školky pro cizince).

Děti českých turistů mohou skvěle zabavit tzv. animační týmy některých cestovních kanceláří. Jsou to čeští studenti, kteří jsou v Bulharsku přes léto na brigádě s úkolem zajistit pro mládež od 2 do 18 let bohatý celodenní program s širokou nabídkou různorodých aktivit. Začíná se dopoledne různými soutěžemi a hrami, končí se obvykle večerní diskotékou, kde se předávají diplomy.

V případě opravdu malých dětí je třeba dát v Bulharsku pozor na špatný stav chodníků. Jsou rozbité, hrbolaté, často z nich trčí různá železa a kolem je spousta nebezpečných ostrých hran, které mohou přivodit nečekané úrazy.

Bulharské suvenýry

Přivézt si z Bulharska pěkný suvenýr může být poměrně obtížné. Zboží, které nabízejí pouliční prodavači v letoviscích na pobřeží Černého moře, pochází většinou z Asie, a tudíž vykazuje pochybnou kvalitu.

Typickým místním a také kvalitním výrobkem je omamně vonící růžový olej, který patří ke světově proslulým vývozním artiklům Bulharska. Dalším atraktivním suvenýrem jsou ručně tkané koberce, na černomořském pobřeží se však prodává většinou jen sériová výroba. Totéž platí o keramice a dřevořezbách. Opravdu originální kousky jsou k dostání zpravidla ve vnitrozemí u místních výrobců.

V tržnicích, v obchodech se suvenýry a také před kostely jsou často nabízeny ke koupi ikony. Ne vždy jsou obrazy povedené, je proto třeba si zboží pozorně prohlédnout, srovnávat a vybírat. Tu a tam jistě narazíte na pěkný kousek, a i když nemusí být zrovna bezpodmínečně starý a vzácný, může doma zdobit stěnu a připomínat příjemnou dovolenou. Hezké a opojné vzpomínky jistě navodí také doma otevřená lahev bulharského vína nebo rakije.