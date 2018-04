Laponsko: spíš než auto stopnete soba

Národní park Pallas - Ounastunturi Všechny kopečky jsou oblé a travnaté, zlézají se tudíž velmi snadno, ani údolíčka a rokle mezi nimi nejsou příliš hluboké. Není proto divu, že hlavní treková trasa , vedoucí od návštěvního centra u hotelu Palas do zhruba 55 kilometrů vzdáleného městečka Hetty, je velmi populární, jak mezi Finy, tak i u cizinců. Samozřejmě je proto i dosti frekventovaná, zvláště v letních měsících: potkali jsme příchozí snad ze všech koutů Evropy, samozřejmě včetně Čechů. Zimní trasy

Půvaby zdejší přírody ovšem nejsou omezeny jen na krátké severské léto. Pečlivě značené trasy se dělí na pěší a lyžařské (ty se vyhýbají kopcům a vedou naopak mokřinami a rašeliništi, v létě neprůchozími), takže i uprostřed zimy, s pouze několikahodinovým slunečním svitem, si můžeme park vychutnat. Jen si to představte: všude ticho, pod lyžemi měkce křupající sníh, nad hlavou polární záře, vyšlehávající po temné obloze, a na rozpálených kamínkách blízké chaty už se vaří grog!... Fauna a flóra

Z fauny jsou nejpočetnější ptáci, kterých je tu v létě až 130 druhů (mezi nimi např. sněhule, sojky či křivky). Běžně jsme potkávali jednoho z mála celoročních obyvatel parku, bělokura, ptáka podobného koroptvi, který se v zimě zbarvuje do běla. Na hejna těchto nebojácných (nebo možná hloupých) slípek jsme často narazili v trávě nebo v křoví: obvykle zvědavě čučely, než zvolna odkráčely. Kromě malých hlodavců jsme žádné savce neviděli, ač se v parku mají vyskytovat medvědi a losi, i občasný vlk, rys a rosomák. Naštěstí je tu ještě jeden, trochu speciální druh, který nám zvířecí absenci dokonale vynahradil - sob . Těch je tu kolem deseti tisíc, takže je skoro vyloučené nějakého nespatřit. Pro nadšené vyznavače nespoutané přírody to ovšem má malý háček: všichni laponští sobi jsou částečně domestikovaní. Ačkoli se převážnou část roku volně pasou ve vyhrazených oblastech parku (oddělených drátěnými ploty), každý z nich někomu patří, některé laponské (neboli sámské) rodině. Pokud jde o vegetaci , jižní část parku pokrývá především smrkový porost, severní pak borový. Nad hranici lesa - jež zde většinou dosahovala do půli až dvou třetin větších kopců, což bylo na pohled velmi zajímavé a navíc praktické, protože bylo z každého vrchu krásně vidět do všech stran - kromě travin vystupují občas zakrslé břízky a keříčky nejrůznějších bobulovitých a vřesovcovitých rostlin (jako například artická, bíle kvetoucí diapensia). V údolích, často podmáčených, je rostlinstvo pochopitelně bohatší, mnohé vodní toky lemují vrbová houští.