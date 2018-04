Laoský Stonehenge: záhada nad záhady

MŮŽE SE HODIT



Jak se tam dostat

Z metropole Vientiane autobusem do města Phonsavan, jede se po legendární silnici číslo 13, kde občas operují hmongští povstalci. Horší než oni je spíš fakt, že se budete kodrcat do kopců dobrých 12 hodin. Do Phonsavanu se dá z Vientiane dostat i letecky. Za 40 minut letu zaplatíte 45 USD. Místní společnost Lao Aviation však nemá tu nejlepší pověst.