Lanškroun toulky okolo koruny země

Název koruna země - Landeskrone - dali městu jeho první obyvatelé, čeští a němečtí kolonisté, kteří sem do orlického podhůří na pomezí Čech, Moravy a Polska přišli ve 13. století za Přemysla Otakara II. Spousta zvučných jmen se vystřídala v državě města - ať už to byl Záviš z Falkenštejna, zbraslavský klášter, rod Pernštejnů či Lichtenštejnové. Byl to Karel IV, který městu v roce 1351 vydal povolení ke stavbě městských hradeb. O pět let později je Lanškroun připomínán již jako město hrazené. O prosperující městečko měli zájem i Švédové, kteří mu připravili zážitek z třicetileté války. Pozůstatky jejich polních opevnění, příkopů a valů, se dodnes nacházejí na vysokém kopci nad městem za obcí Mezilesí. Říká se jim Švédské šance. O Švédech se zmiňuje místní kronika i v souvislosti s jednou z nejzajímavějších staveb ve městě. Jak se slušilo a patřilo za dávných časů, stával, a doposud stává, jen několik desítek metrů od radnice na křižovatce několika cest starý zájezdní hostinec zvaný Krčma. Kronika o této roubené stavbě na dřevěných sloupech píše osmého dne měsíce srpna léta páně 1643: »... Švédové při obléhání prohledávali město od hlavní brány až ke Krčmě a hledali císařské vojáky.« Zda je našli, se neví, ale Švédové každopádně město dobyli a řádně vyplenili. Ochranné hradby města byly strženy až na konci 18. století a materiál z opevnění posloužil na stavbu silnic, mostů a domů. Zbytek horní městské brány je dodnes k vidění v ulici Hradební - na místě č.p. 220 stojí dům zvaný Piáno z 2. poloviny 18. století s patrem na krakorcích a s trámovými stropy. Lanškroun je i v dnešní době korunou orlického podhůří. Jeho nově restaurovaná renesanční radnice z let 1581-1582 zdobená sgrafity je jedinečnou památkou v širokém okolí. Z jihovýchodní strany nad ní ční pětipatrová, padesát metrů vysoká hranolová věž. Čtvercové, mírně svažité náměstí J.M. Marků s několika zdobenými domy ukrývá pod korunami vzrostlých stromů i empírovou fontánu, v níž vodu chrlí rozdovádění delfíni. Ještě mnohem více je toho ale k vidění v tomto městečku jako na dlani. Kolem starého lichtenštejnského pivovaru za městem směrem na Dolní Čermnou dojdete k Dlouhému rybníku. Je tu možnost koupání, vítr do plachet windsurfu, půjčovna pramiček, dobrá restaurace a pro ukrácení dlouhé chvíle i minigolf. V mlázku nad rybníkem býval dříve popravčí vrch ovšem s bilancí nikterak krvavou. Jediným, kdo tu byl skutečně popraven, byla v roce 1684 jakási Barbora z České Třebové, a to údajně za cizoložství. Jinak tu o třicet čtyři let později přišli dva zlodějíčci o uši jeden o levé a druhý o pravé. Tahle, ale i spousta jiných historických anekdot, je k mání v lanškrounském zámku. Prameny o něm tradují, že na hostině u zámeckého pána tu v roce 1534 skonal významný českobratrský farář Michael Weisse poté, co požil předloženou porci vlčího masa.Prezentace účastníků pochodu je v pátek 10.9. od 14 do 21 hodin na lanškrounské radnici. Start pěší trasy 100 km je v pátek 10.9. od 20:00 do 24:00 od Dělnického domu. Ostatní trasy mají společný start v sobotu 11.9. v 8:30 na náměstí J.M. Marků. Cílem pro všechny trasy je opět budova radnice v sobotu do 20:00.Startovné činí podle délky trasy 10-35 Kč. Na trasách 5, 10 a 15 km bude připraven Pohádkový les. Na kontrolách během pochodu bude k dispozici občerstvení, účastníci stokilometrové trasy se mohou těšit v polovině na teplé jídlo. V cíli obdrží každý účastník diplom a drobnou upomínku. Detailní přehled všech tras i s mapkami je k dispozici v brožuře vydané u příležitosti pochodu. K dostání je u Klubu českých turistů v Lanškrouně nebo v místním informačním středisku. Ubytování je možné ve vlastních spacích pytlích v tělocvičně za 10 Kč.Ve sklepení radnice se nachází restaurace ve stylovém prostředí. Dobře a poměrně levně se můžete najíst také v restauraci Starý mlýn pod hrází Dlouhého rybníka, kde se dá i ubytovat.Letos už po jednatřicáté ožije Lanškroun pod šlépějemi tisíců bot. V sobotu 11. září se po městě a jeho blízkém i dalekém okolí budou potulovat účastníci tradičního dálkového pochodu Lanškrounská kopa. I letos budou pochod, jenž za léta svého konání přilákal téměř 55 000 turistů, už od pátečního odpoledne doprovázet celoměstské oslavy a lidové veselice. Kromě vystoupení různých hudebních a tanečních souborů budou k vidění ukázky starých řemesel Orlicka a Podorlicka, konat se bude i tradiční lanškrounský jarmark. Pochod bude završen v sobotu ve 22:00 spektakulárním ohňostrojem. Pro účastníky pochodu jsou připraveny a vyznačeny trasy 5, 10, 15, 25, 35, 60 a 100 kilometrů dlouhé. Účastnit se mohou i cykloturisté. Jsou pro ně připraveny speciální tratě v délce 20, 30, 45, 55, 70 a 110 kilometrů, které vedou jak po silnici, tak i terénem po trase Kopy. Dnes se v areálu zámku nachází městské kulturní centrum a muzeum. Dozvíte se v něm také, co byste netušili, a sice, že malý Lanškroun se může chlubit velkými rodáky. Patří mezi ně rozhodně jedna z nejvýznamnějších českých renesančních osobností, po níž je pojmenováno radniční náměstí. Byl jí rektor Karlovy univerzity, osobní lékař císaře Ferdinanda III., fyzik a astronom Johann Marcus Marci z Kronlandu (1595-1667), po němž nese název jeden kráter na odvrácené straně měsíce.