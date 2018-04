Lanovku z Čech na Hochficht Rakušané vítají. Ekologové jsou ale proti

Ekologům vadí, že by šumavskými lesy měla vést lanovka přepravující denně stovky lidí. A to i přesto, že park její stavbu podmiňuje tichým provozem, který by nerušil zvěř.

"Záměr dopravovat lyžaře z Česka na rakouské sjezdovky mimořádně cenným územím Národního parku a Chráněnou krajinnou oblastí Šumava je v rozporu s posláním obou chráněných území. Všechny varianty představují negativní dopady na vzácnou přírodu," upozorňuje Jaromír Bláha z Hnutí DUHA.

Naopak ředitel střediska Hochficht Richard Brillinger by lanovku uvítal. Mluví o ní už devatenáct let. "Jsme na spolupráci s českou stranou připraveni. Z centra areálu chceme vybudovat sedačkovou lanovku na Reischlsberg, tedy Hraničník," vysvětlil Brillinger.

Právě tam by měla plánovaná lanová dráha z Nové Pece vést. Podle Brillingera je škoda, že na české straně Šumavy nejsou sjezdovky. Ty už ale neplánuje ani Jihočeský kraj, který o nich v minulosti hovořil. "Jsme naopak připraveni vybudovat bariéry, které by divokému sjezdovému lyžování na české straně kopců zabránily," doplnil jihočeský hejtman Jiří Zimola.

2,5 km lanové dráhy za čtvrt miliardy

Stavbu zhruba 2,5 kilometru dlouhé lanové dráhy z Klápy na Reischelberg (Hraničník) nejvíc podporuje Horní Planá a další obce v okolí. Plánský starosta Jiří Hůlka tvrdí, že to je jediný způsob, jak vyřešit vysokou nezaměstnanost a celkový pokles rozvoje této části Lipenska.

Právě zimní měsíce jsou pro místní, z nichž většina pracuje v turistickém ruchu, nejkrušnější. Tehdy jim, na rozdíl od léta, kdy ke břehům Lipenského jezera míří tisíce návštěvníků, nemá oblast co nabídnout. Mnoho penzionů majitelé raději zavřou a zhruba každý pátý člověk se ocitá bez práce.

Hotely, které chtějí zimu přežít, musejí své hosty na Hochficht vozit. Zatímco teď trvá cesta autem z Horní Plané do rakouského lyžařského areálu přes hraniční přechod Zvonková zhruba hodinu, lanovka by ji zkrátila na 20 minut.

Podle průzkumů přitom za sezonu po úzké zničené silnici jezdí tam a zpět 90 kilometrů až 80 tisíc lidí. Mnozí si přitom zkracují cestu přes zamrzlou hladinu Lipna.

Stavba lanové dráhy do Rakouska by si vyžádala zhruba čtvrt miliardy korun. Místní obyvatelé, podnikatelé i turisté už na podporu lanovky podepisovali dvě petice adresované vládě a ministerstvu. Celkem se pro ni dosud vyjádřilo okolo deseti tisíc lidí.

Další varianty

Lanovka ale není jedinou možnou variantou. Lyžaře by mohly do Rakouska vozit i ekologické autobusy. Jenže cesta přes hraniční přechod Zadní Zvonková je nejen dlouhá, ale i ve špatném technickém stavu. V zimě se na ní řidiči často potýkají se závějemi.

"Autobusy by zde musely jezdit kyvadlově, není možné, aby se na této úzké silnici potkaly dva. To by neprojely," podotkl ředitel jihočeské správy a údržby silnic Miloslav Ouředník.

Správa národního parku si naopak dopravu autobusy umí představit. Podobný systém už totiž funguje v některých částech parku, kde takzvané zelené autobusy vozí kromě turistů i cyklisty. Poprvé po 13 letech ale Správa Šumavy nevyloučila ani lanovku. "Dokud nebudeme znát výsledky studie, nemůžeme vyloučit žádnou variantu, tedy ani lanovku," uvedl ředitel NP Šumava František Krejčí.

Zobrazit místo Lanovka Nová Pec - Hochficht na větší mapě