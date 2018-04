Lanovkou na vrchol

Na tuto studii čekali netrpělivě jak zástupci společnosti, jež ji chce postavit, tak i Správa Krkonošského národního parku, která má zájem uchránit vrchol Sněžky od zvýšeného turistického zájmu. Společnost Lanová dráha i radnice v Peci pod Sněžkou prosazují výstavbu ve dvou etapách. První část lanovky by měla vést z centra horského městečka na Růžohorky. Odtud povede dolů také nová sjezdovka.

Druhá etapa výstavby lanovky zahrnuje trasu lanové dráhy z Růžohorek přes Růžovou horu na vrchol Sněžky. Ochranáři naopak preferují výstavbu jen na Růžohorky, souhlasí i s novou sjezdovkou, ale na Růžovou horu vzdálenou asi osm set metrů by už měli návštěvníci z Růžohorek dojít pěšky. Z Růžové hory na vrchol Sněžky by ponechali původní lanovku, která by jen dosloužila. Později by byl vrchol hory přístupný pouze pro pěší. "Výsledek studie o vlivu stavby na životní prostředí považuji za velmi příznivý. Samozřejmě, že studie stanovila i řadu podmínek, které bude nutné dodržet," řekl Martinov.

Příští týden se na krajském úřadě v Hradci Králové sejdou zástupci Lanové dráhy, Pece, správy parku se zpracovatelem studie i projektantem stavby, aby závěry studie projednali. "Věřím, že sporné věci na místě vyjasníme," řekl Martinov. Z hlediska ochrany přírody se k výstavbě na části území bude vyjadřovat správa národního parku, k výstavbě v nejpřísněji chráněných zónách ministerstvo životního prostředí. O samotné stavbě budou rozhodovat drážní úřad, vodohospodáři a stavební úřad.