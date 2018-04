Lanovkou na Ještěd jezdí méně cestujících

"Místo na Ještěd to všechny potáhne spíše k vodě," uvedl. Nedostatek zájemců o svezení jedinou kabinovou lanovkou v České republice, však přednosta nepociťuje. "V červnu, když jezdily školy na výlety, jsme naopak loňské počty překročili. První polovinu prázdnin jsme pak měli slabší, návštěvnost se zvedla až při výstavních trzích, ale i tak jsme vozili v průměru tisíc lidí denně," konstatoval Vursta. Lanovkou se letos vozí hlavně Češi a Poláci. "Němců nějak ubylo. Už to není jako dřív. Teď jsme ale tady měli například i Američany. No, takovou tu zlatou mládež, byla to celkem hrůza, jak se chovali," přiznal Vursta. "Pro všechny ale děláme maximum. Jsou na dovolené, ne v práci, a tak bereme, když se někdo rozcapuje. Jsme tady pro lidi." Do konce prázdnin vyveze lanovka ještě kolem třiceti tisíc lidí. Na začátku školního roku ji pak čeká zajímavá premiéra. "Vždy jsem si přál, aby přišel nějaký romantik, který by se chtěl v lanovce oženit nebo vdát. Dva takoví se našli, a tak v září si lanovka odbude svou první svatbu. Moc mne to těší," doplnil Vursta.