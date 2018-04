Lanovkou až na Radhošť? Pro a proti

Zatím jediná lanovka v Beskydech vede na Pustevny z obce Trojanovice na Novojičínsku. Využívána je v letní i zimní sezoně prakticky nepřetržitě, zájem turistů je velký. Denně převeze stovky lidí, o víkendech tisíce.

Z Dolní Bečvy na Radhošť

O stavbě lanovky už dlouhou dobu debatují v Dolní Bečvě, Rožnově pod Radhoštěm i Novém Hrozenkově, odkud by mohli turisté jezdit na hřeben Javorníků.

"Cesta na Radhošť by díky lanovce z údolí Dolní Rozpité v Dolní Bečvě mohla trvat pouhých dvacet minut,“ říká rožnovský podnikatel Petr Světlík. Plány na stavbu lanovky nejsou žádnou chimérou, o její stavbě se mluví už dvacet let, zhruba deset let figuruje tato stavba v územním plánu obce Dolní Bečva.

"O lanovku na Radhošť obec usiluje dvacet let. Naráželi jsme na to, že se ochranáři báli poškození přírody,“ uvedl už dříve starosta Dolní Bečvy Pavel Mana. Jeho zástupkyně Pavla Novosadová upřesnila, že obec projednává nový územní plán, ve kterém by stavba lanovky měla být zahrnuta. "Zatím je to ve fázi projednávání, nicméně zastupitelstvo se usneslo, že by lanovku chtělo v územním plánu mít,“ řekla Novosadová. "Nevidíme v lanovce možnost pracovních příležitostí nebo zisku pro obecní pokladnu, ale především další z možností, jak turistům usnadnit cestu na hřeben,“ poznamenal Mana.

Ekologům a ochráncům přírody se vidina nových lanovek ale příliš nezamlouvá. "Hory by to jen devastovalo, s novými stavbami na vrcholu nemůžeme souhlasit. S nimi by souvisely výrazné zásahy do zeleně, kácení,“ říká vedoucí Správy CHKO Beskydy František Jaskula.

"Lanovka na Radhošt postrádá logiku. Na Pustevnách se vybudovalo velké parkoviště za miliony korun, je tam veškeré zázemí. Turista, který by se lanovkou dostal na Radhošť a chtěl by se projít po hřebeni, stejně nemá prakticky jinou možnost, než zamířit k Pustevnám," vysvětluje Jaskula. ČTĚTE TAKÉ

České hory a lanovky: příroda versus zlatokopové



Radhošť



Vzhůru na Kohútky

Další lanovka, možná i dvě, by mohly v budoucnu vozit turisty na hřeben Javorníků. Nový Hrozenkov ve spolupráci s provozovatelem horské chaty Kohútka na hřebeni Javorníků oprašují myšlenku nové sedačkové lanovky na hřeben. Není vyloučeno, že budou postaveny hned dvě. Jedna z autobusové točny na hřeben a jedna místo současného lyžařského vleku.

Dosud musí turisté na hřeben v létě po svých nebo autem po nové silnici. „Rozhodně by tady lanovka měla smysl, byla by hodně využívaná,“ nepochybuje majitel rekreační chaty na hřebeni Pavel Vrážel.

Zatím je to jen sen

Provozovatel horské chaty Kohútka a současně i lyžařského areálu Josef Kocurek by se nové sedačkové lanovce rozhodně nebránil. "Obec s ní v budoucnu počítá. My bychom rádi ale ještě dříve udělali lanovku přímo na sjezdovce místo jednoho ze současných vleků a věříme, že přibližovací sedačkovou lanovku udělá obecní úřad,“ říká Josef Kocurek.

Bývalý starosta Nového Hrozenkova a současný poslanec sociální demokracie František Novosad upozornil, že výstavba sedačkové lanovky je lákavým snem, jehož naplnění si ale vyžádá miliony korun. "Lanovka je sice v územním plánu obce, ale jde o dlouhodobou záležitost, kterou bychom rádi řešili také s pomocí fondů Evropské unie,“ řekl Novosad. O výstavbu lanové dráhy usilují i členové Sportovních klubů Zlín, kteří v Javorníkách provozují některé turistické chaty. "Už delší dobu hledáme optimální variantu. Stojíme si ale na tom, že lanovka by měla vést až do údolí,“ uvedl už před časem Radek Dvořák z SK Zlín. Obec se v loňském roce pokusila prosadit projekt lanovky do Velkého územního celku Zlínského kraje. "Přestože byla zařazena do prognózy, z Velkého územního celku nakonec vypadla,“ konstatoval mluvčí Zlínského kraje Patrik Kamas. Současně však nevyloučil, že by se tam v budoucnu mohla vrátit. "Probíhají jednání s ministerstvem životního prostředí, zda je tento projekt reálný. Pokud přijde kladné stanovisko, můžeme se k tomu vrátit,“ dodal Kamas.

Lanovka na Šerák

"Už vloni jsme schválili modernizaci na sjezdovce Kohútka, kde by měla místo stávajících vleků vzniknout lanovka. K lanovce, která by měla vést až do údolí Vranča, nemáme na stole žádnou projektovou dokumentaci, takže se konkrétně vyjádřit nemůžeme. Měli bychom mít informace zhruba za měsíc," řekl k plánované lanovce v Javorníkách František Jaskula.

"Pokud neuvidíme, s čím přijdou, je zbytečné cokoliv předjímat. Ale obecně mám opět pocit spíše negativní, protože by to opět přineslo velké zásahy do přírody. Na hřeben navíc byla postavena silnice za desítky miliony korun, takže další utrácení by asi nebylo úplně účelné," uzavírá Jaskula.