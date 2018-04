Lanovka na Sněžku pojede. Je rozhodnuto.

Výměnou za povolení stavby lanovky musela radnice v Peci pod Sněžkou Krkonošskému národnímu parku slíbit, že připravovaný lyžařský areál přesune z Růžohorek na Vlašský vrch nad Velkou Úpou.

Kapacita lanovky

Poslední zásadní věc, na které se ještě musí ochranáři s vedením známého krkonošského střediska dohodnout, je kapacita lanovky.

"Jednání pokročila tak daleko, že se už bavíme o typu nové lanovky, o podobě jejích podpěr nebo o způsobu vedení sítí. Jediné na čem se zatím shodnout nemůžeme, je maximální hodinová přepravní kapacita nového zařízení," uvedl ředitel Krkonošského národního parku Jiří Novák.

Zatímco ochranáři navrhují, aby i nová lanová dráha měla přepravní kapacitu nejvýš 250 lidí za hodinu stejně jako současné dosluhující zařízení, pecká radnice by ji chtěla zvýšit na 400 lidí.

Vedení lyžařského střediska svůj požadavek odůvodňuje tím, že plánované osmimístné kabiny stejně většinou nebudou plně obsazeny, takže počet skutečně přepravených lidí by byl mnohem menší a žádnou hrozbu pro vzácnou přírodu v nejpřísněji chráněné části národního parku by neznamenal.

"Věřím, že i v tomto bodě najdeme oboustranně přijatelné řešení. Pro nás je velice významné, že přemístění připravovaného lyžařského areálu z Růžohorek na Vlašský vrch by významně snížilo nezbytné odlesňování. Také tam nejde o tak cenné území národního parku,“ řekl Novák.





Sněžka se v blízkých letech zásadně změní. Nejenže na její vrchol povede kabinová lanovka, ale v roce 2007 se tu začne stavět nová poštovna - více ve Stroji času ZDE.

Kde se bude lyžovat

Náhradní lyžařský areál za Růžohorky by měl plynule navazovat na horní stanici vleků na sjezdovce Javor v dnešním peckém skiareálu, kde by začínala nová sjezdovka do Javořího dolu. Odtud by nové dopravní zařízení vyvezlo lyžaře na Vlašský vrch, odkud by po dalších sjezdovkách sjeli přes Hlušiny až k chatě Barrandov na začátku Velké Úpy.

Ještě nedávno nechtěli ochranáři o výstavbě nové lanovky až na vrchol Sněžky ani slyšet. Nanejvýš byli ochotni povolit užívání současného zastaralého zařízení do konce jeho životnosti. K opětovným úvahám o možném vedení nové lanovky až na vrchol přimělo správce parku především poznání, že dosavadní diskuse o lanové dráze na nejvyšší českou horu jasně ukázaly, že veřejnost nechápe otázku nové lanovky jen jako problém Krkonoš, nýbrž jako věc celostátního významu.

"I já jsem přesvědčen, že k dohodě dospějeme a během zimy podepíšeme společné prohlášení, které nám umožní naplno spustit všechny přípravné práce. Pokud se to podaří, nová lanovka na vrchol Sněžky by se mohla začít stavět už v roce 2008,“ odhadl pecký starosta Alan Tomášek.