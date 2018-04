Lanovka vyjede na Sněžku naposled v květnu, pak zboří horní stanici

11:58 , aktualizováno 11:58

Stavba nové lanovky na nejvyšší českou horu Sněžku by se po zimní přestávce měla opět rozjet do konce dubna. Její dolní stanice bude ležet blíže Peci pod Sněžkou. Stavbaři letos zdemolují horní stanici dráhy. První turisty by měla vyvézt na vrchol na jaře 2014.