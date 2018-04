Lanovka na Ještěd podraží

Dráha na Ještěd je jedinou lanovkou, která zůstala ve správě Českých drah. Její provoz byl do roku 1995 ztrátový. Potom se ale její hospodaření obrátilo do mírného zisku a České dráhy od té doby usilují o to, aby jim zůstala.

Zájem o lanovku přitom měl i Liberec, protože tvoří rozhodující dominantu města a navíc je důležitou součástí celého lyžařského areálu Ještěd.

"Česká dráhy spojují s lanovkou historické a technické vazby," uvedl její přednosta Pavel Vursta. Samy si ji podle něj v roce 1933 postavily a od té doby také provozovaly. "Mají nejlepší předpoklady se o lanovku dobře starat," dodal.