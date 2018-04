Nové lanové centrum v Prášilech nabízí turistům cestu stoletými stromy

"V západočeské části Šumavy jsou ale Prášily prvním místem, kde se mohou turisté jištění lany do korun stromů podívat," říká Jan Šmatera z největšího volnočasového venkovního centra na Šumavě, sušického Offparku.

Offpark funguje šestou sezonu, kromě cesty v korunách stromů v pobřežní části Fuferny v Sušici nabízí další adrenalinové zážitky, jako jsou jízdy raftem po Otavě, terénní koloběžky, paintball, potápění, lety balonem, kluzákem či vrtulníkem, paragliding a další.

V půlroční sezoně využije aktivit parku téměř 10.000 lidí, uvedl Šmatera. Letošní investice do lanového parku v Prášilech a do dalších atrakcí činily asi milion korun.

V Prášilech, v nadmořské výšce kolem 900 metrů, se budou moci lidé dostat do korun vzrostlých jehličnanů do výšky od sedmi do 14 metrů.

Na návštěvníky čeká téměř 300 metrů dlouhá trasa se třemi dlouhými lanovkami a s 16 překážkami. Na rozdíl od sušické trasy v korunách stromů je prášilská vhodná i pro méně fyzicky nadané lidi.

"Jde o procházku, která by měla trvat zhruba 1,5 hodiny. Park je postavený velmi šetrně ke stromům. Do jejich kmenů nejsou instalovány žádné šrouby ani hřebíky, konstrukce je zavěšená a na stromech drží stiskem a třecí silou," popsal Šmatera. Centrum je na okraji obce, která musela souhlasit s instalací atrakce.