VIDEO: Landek, největší hornické muzeum v Česku. Tip na víkend

Místo uctívající více než dvousetletou hornickou tradici v Ostravě leží na jihovýchodním úpatí vrchu Landek, nad soutokem řek Odry a Ostravice. Uhlí se tam těžilo již od roku 1782, horníci vyfárali z dolu Anselm naposledy v srpnu 1991.

"Areál nabízí sport a relax, ale hlavně představuje práci horníka - od příchodu na šachtu až po příchod na pracoviště," řekl Lubomír Plac, ředitel hornických expozic Landek a Hlubina. Dodává, že návštěvníci mohou vidět i jednotlivá pracoviště, jako jsou rubání či oblast příprav.

V dole provádějí bývalí havíři

Originální jsou i průvodci, kteří jednotlivými expozicemi zájemce provádějí. "Naši průvodci nejsou žádné modelky, ale bývalí havíři, kteří dokážou okořenit prohlídku provozními zážitky a nějakým tím vtipem," usmívá se Plac.

Kromě podzemní expozice o vývoji hornictví od 18. století do 90. let 20. století v dolu Anselm, který je kulturní památkou, nabízí Landek Park také exponáty týkající se báňského záchranářství a nově i výstavu věnovanou důlní dopravě. V areálu jsou také volně rozmístěné jednotlivé objekty zachycující lidské aktivity v oblasti od doby kamenné až po důlní techniku 20. století.

Landek Park v Ostravě-Petřkovicích můžete navštívit během letní sezony (až do 31. října) denně od 9 do 18 hodin, prohlídky začínají každou hodinu až do 16:00. Vstupenky na velký okruh stojí 150 korun pro dospělé, pro děti, studenty, důchodce či invalidy má hornické muzeum připravené slevy.