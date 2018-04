Lákadel je až příliš aneb kam jít napoprvé

Avšak žádný strach. Způsob, jak nejlépe začít hodovat na tak opulentní kulturní tabuli a přitom nevynechat žádný z důležitých chodů, se najde i tady.

Ideální místo, odkud se můžete vydat ohmatávat Paříž nohama, je přímo u Vítězného oblouku. Má to hned několik výhod. Předně je to dominanta, kterou nemůže nenajít ani ten nejnezkušenější cestovatel, a jezdí tam metro.

Oblouk se vypíná uprostřed kruhového náměstí a jeho čelo je místem, odkud se začíná odvíjet hlavní pařížská třída - proslulá Champs Élysées, jakási páteř francouzské metropole. A vydáte-li se dolů po této tepně, jež je středobodem celé země, jste na nejlepší cestě seznámit se s tím hlavním, co byste v Paříži měli vidět. Stačí jen jít asi tak pět kilometrů stále rovně.

Hned na začátku Champs Élysées, po pravé straně, je hlavní turistická centrála. Chcete-li se dovybavit praktickými informacemi a mapkami, zde je to pravé místo. Naopak zapomenout byste měli, stojíte-li na začátku nejvýstavnější pařížské třídy, na nákupy filmů a podobných záležitostí. Krabička obyčejného kinofilmu, jehož cena je běžně dvacet franků, se zde hravě vyšplhá na trojnásobek.

Elysejská pole, jak zní název třídy v češtině, patří k jedné z nejlepších adres v Paříži. Proto zde většinou budete míjet luxusní obchody nejprestižnějích značek. Protože Champs Élysées - to je symbol moci a bohatství. A tomu odpovídají i velmi vysoké ceny.

Kvůli cenám byste však neměli opomenout jednu malou odbočku. V místech, kde Elysejská pole přecházejí do městského parku, se vyplatí odbočit doleva na Avenue de Marigny. Tato ulice vás dovede přímo k Elysejskému paláci - sídlu francouzských prezidentů. Nenápadnou budovu obehnanou vysokým plotem poznáte snadno. Ve chvíli, kdy se pokusíte přejít na druhou stranu ulice, abyste lépe viděli, se odkudsi vynoří policista a zažene vás zase zpět. V takto uctivé vzdálenosti můžete palác obejít celý dokola. Přiblížit se můžete jen k hlavní bráně, odkud jsou přes mříže vidět i proslulé schody, na nichž hlava státu vítá své hosty.

Poté, co se vrátíte zpět na hlavní třídu, je to už jen kousek na jedno z nejkrásnějších historických náměstí v Evropě - Place de la Concorde se známým obeliskem. Odtud bez problému zahlédnete hlavní dominantu, Eiffelovu věž, zlatou kupoli Invalidovny i průčelí muzea v Louvru, kde bude vaše další zastávka. Každá z těchto pamětihodností si zasluhuje zvláštní pozornost, ale vy jste přece na své úvodní poznávací procházce, takže se příliš nezdržujte. Vždyť ani Louvrem cesta nekončí. Za ním vás totiž ještě čeká vyvrcholení vašeho prvního seznamování s Paříží - majestátní katedrála Notre-Dame.