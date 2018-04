Láká vás snowboard? Tak hurá na prkno!

9 RAD PRO NÁKUP

1. Vybavení nakupujte ve specializovaných obchodech a vycházejte z toho, do jaké míry se snowboardingu budete v budoucnu věnovat.



2. Délka prkna by měla být

přibližně o 10 až 15 centimetrů menší, než je výška postavy.



3. Bota ve vázání musí perfektně sedět, zvolte proto obuv a vázání od jednoho výrobce.



4. Ženy by měly volit mezi dámskými modely - jsou lépe přizpůsobeny anatomii ženské nohy.



5. Lépe obětovat peníze navíc a koupit si boty s vyjímatelnou vnitřní vložkou. Do obchodu si vezměte ponožky, abyste věděli, jak vám obuv padne.



6. Freeridové snowboardy jsou určeny pro sjíždění neupravených zasněžených plání.



7. Freestylová prkna slouží pro jízdu ve snowparcích či na U-rampě.



8. Měkká obuv se používá pro freestyle a jízdu volným terénem, výhodou je vysoká pohyblivost na snowboardu i při chůzi.



9. Tvrdá obuv je určena pro alpskou techniku a závodění, kde je potřeba větší ovladatelnost, tvrdé "přezkáče" umožňují větší stabilitu.