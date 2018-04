Lahůdky herlíkovického lyžování: start v osm ráno a večerní skibusy

Herlíkovický skiareál patří k nejrychleji se rozvíjejícím střediskům v českých horách. Na svazích Předního Žalého nad Vrchlabím obsluhují dvě lanovky a pět vleků celkem dvanáct kilometrů sjezdových tratí.

Velkou oblibu si získaly skibusy, které sem svážejí lyžaře z mnoha měst. Každé ráno se jezdí z Prahy, další spoje vyjíždějí z Mladé Boleslavi, Poděbrad, Jičína a z Chlumce nad Cidlinou.

Největší nápor přinášejí soboty; z jedné je i rekordní počet osmnácti vypravených autobusů. "Počty určujeme podle rezervací, ale často vypravujeme i dodatečné vozy pro lyžaře, kteří přišli bez ohlášení," říká vedoucí areálu Marek Lambert.

Skibusem se dá dojet i na večerní lyžování. Ve čtvrtek a v sobotu vyjíždí v 16:15 z pražského Černého Mostu, třetí spoj z hlavního města odjíždí v 15:30 z Radotína.

"Postaráme se o návštěvníka od začátku až do konce. Parkování je zdarma, velmi pěknou máme zónu pro děti a na kopcích jsou tratě pro všechny lyžaře od lehkých až po prudké černé sjezdovky," láká ředitel Lambert lyžaře mířícího do Krkonoš, aby svoji pouť zastavil na silnici mířící do Špindlerova Mlýna už deset kilometrů před tímto nejpopulárnějším českým střediskem a vyzkoušel si Herlíkovice.

Lyžování od osmi hodin ráno: to je záruka prázdné a skvěle připravené sjezdovky.

Jedna místní specialita lyžaře překvapí už u pokladen. Fronta se natahuje kvůli lidem, kteří se u okýnka zastavují s telefonem a na poslední chvíli esemeskují. Zákazníci O 2 mají v Herlíkovicích třicetiprocentní slevu na skipas, což při ceně 550 korun za jednodenní permanentku nedělá zas tak malou úsporu. Mnozí o zvýhodnění předem nevěděli, a tak rychle posílají SMS a čekají na odpověď se slevovým kódem.

Dalším bonusem pouze pro zákazníky jednoho z operátorů je lyžování od osmi hodin ráno. Ostatní mohou na vleky až v půl deváté. Je to poměrně výrazné zvýhodnění jedné skupiny zákazníků, ale ředitel Lambert tvrdí, že žádné stížnosti klientů jiných operátorů, kteří by se v osm dožadovali vstupu na lanovku, ještě nezaznamenal.

Lyžaři si v Herlíkovicích vybírají ze dvou kopců, na které vedou čtyřsedačkové lanovky obklopené několika vleky. Zdatní sjezdaři míří na prudké svahy Žalého s černou a červenou sjezdovkou, rodiny s dětmi a začátečníci volí mírnější Bubákov.

Vrchní část rodinné sjezdovky je úplná rovinka, dojezd k lanovce je prudší, ale tato část se dá objet po pozvolné modré sjezdovce.

Na Žalý potřebujete ostré hrany, abyste se udrželi na ledových plotnách, které se po několika hodinách lyžování občas vytvářejí, ale pak přiměřeně strmou červenou sjezdovku sjede i průměrně zdatný lyžař. Černá sjezdovka na opačné straně od lanovky je o něco prudší a také užší, ale ani tady se o život bát nebudete.

Dvě stě metrů od horní stanice lanovky je rozhledna Žalý, stavba z roku 1892, z jejíhož horního ochozu je vidět až na Sněžku. Kontrastem k historické rozhledně, která je zevnitř vyztužena lešením a čeká ji rekonstrukce, je nová dřevěná chalupa, jež zde vyrostla v roce 2009.

Rozhledna na Žalý, ze které při dobré viditelnosti dohlédnete až na Sněžku.

Výlet za vyhlídkou tak můžete spojit s obědem. Musíte počítat s cenami vyššími než kolem sjezdovek, avšak posezení u kachlových kamen nebo na vyhlídkové terase za to stojí. Místa, kde byste se mohli posílit, si můžete při herlíkovickém lyžování vybírat z široké nabídky. Kolem sjezdovek je několik rychlých občerstvení, větší klid na oběd najdete v horských chalupách, kde koupíte hotová jídla už od sedmdesáti korun.

Lanovkou na Žalý může také začít běžkařský výlet. Z kóty 1 018 metrů nad mořem lze vyběhnout po upravených cestách Žalskou rozsochou na Horní Mísečky, případně dál až na Labskou louku.