Lahůdka pro sběratele mincí?

Mluvčí Pierre Morin uvedl, že mince datované rokem 2000 s ocelí, mědí nebo niklem uvnitř jsou již od konce téhož roku v oběhu. Vypadají stejně jako ty stávající těžké, jen pod královniným portrétem (podle kanadského práva se musí portrét britské královny objevit alespoň na jedné straně každé mince) mají vyraženo písmeno P. Váhový rozdíl se v dlani nepozná, je rozeznatelný jen vahami.

Např. nový váží 2,25 gramu, zatímco starý váží 2,35. Nový pětadvacetník váží 4,4 gramu, zatímco starý 5,05; pětník váží 3,95 namísto 4,6 gramu a desetník 1,75 namísto 2,06. Největší úbytek váhy zaznamenal půldolar (existoval jenom jubilejní, běžně se nepoužíval) – z 8,1 na 6,9 gramu.

Důvodem, proč se změnila směs kovu pro výrobu mincí, byla hlavně vzrůstající cena mědi a niklu. Pokud se jedná o cent, jeho výroba byla změněna již v roce 1997 na měď “oděnou” v zinku, a pěticent byl od roku 1982 vyráběn ze směsi mědi a zinku.

Mince v hodnotě jednoho až do padesáti centů s datem 2001 budou mít “srdce” už jenom z ocele. Dolary - loonies a dvoudolary - toonies do změn ve výrobě zahrnuty nebyly.

A ještě jedna novinka, i když oficiality o tom mnoho neřekli, ale zasvěcení naznačili, že skutečně jde o minci jen pro sběratele. Třícentovka “Three-Penny Beaver”, jak je oficiálně nazývána ta s národním znakem - bobrem - na jedné straně, měla by být dána do oběhu při příležitosti 150. výročí prvně vydané kanadské známky v roce 1851, tedy ještě v době před konfederací provincie Kanada – pre-Confederation of Canada. Třícentová mince může být běžně použitelná a má přijít na trh letos na jaře.

A pokud sběratele zajímají ceny za mince, můžeme nabídnout alespoň předběžné: pěti- až deseticentové budou stát mezi 15 až 20 dolary; ostatní stříbrné, zlaté a platinové sběratelské mince se budou moci pořídit za 25 až 300 dolarů. Speciální numismatický set, který zahrnuje nekulatý pětadvacetník s datem 2000 a loonie, bude stát 16 dolarů a příležitostná edice čtyř vzácných mincí přijde sběratele na 2000 dolarů.

Tak nevím, jestli mincovníci skutečně někoho potěšili, ale mně to spíše připadá, že by se Kanaďané měli připravit na to, že častěji, než šustění velkých bankovek ve svých kapsách, budou slyšet pouhé cinkání drobných...

Z ontárijského Bramptonu své čtenáře srdečně zdraví a pohodu přejí Věra a Petr Kohoutovi. Chcete-li nám psát: petrvera@home.com