Sedm skvělých cyklotras v okolí jezera Garda

1. Z Lenzuma na chatu Rifugio Pernici

Středně náročná trasa začíná v podhorské osadě Lenzumo kousek od jezera Ledro ve výšce asi 780 m n.m. a prakticky stále stoupá 9 km krásnou krajinou se skvělými výhledy až na horskou chatu Rifugio Pernici.

Z Lenzuma cyklisté sledují značky na salaš Malga Trat a již zmíněné Rifugio Pernici. Navigace není nijak obtížná. Jede se do kopce serpentinami až k Malga Trat. Odtud doleva ve směru přístřešku pro dobytek, až se vystoupá na pahorek. Pak doprava po cestě až k Bocca Trat, kde se otevírají impozantní výhledy na Gardské pohoří s horou Monte Cadria (2 254 m n.m.) a na vrcholy nad údolím Val Concei. Odtud je to už kousíček na Rifugio Pernici (1 598 m n.m.), perfektní pauzu na odpočinek, občerstvení nebo oběd.

Lenzumo

Začít se však dá i rovnou od jezera Ledro (o 2 až 4 km delší) nebo náročnější variantou přímo od jezera Garda z města Riva del Garda (k Lenzumu je to asi 18 km stoupání).

Podle místa startu se pak většinou určuje i cesta zpět. Jet se dá samozřejmě stejným směrem zpátky. Zajímavá alternativa však vede z Rifugio Pernici asi 700 metrů nazpět, pak doprava na Malga Dosso Fiori a Malga Pranzo. Odtud pak vede několik možností do Rivy del Garda. Nejkratší varianta sjezdu měří asi 15 km.

Kdo tedy zvolí nejnáročnější celodenní variantu se startem už v Rivě, čeká ho nejprve 27 km stoupání na Rifugio Pernici a pak 15 km sjezd zpět. Podrobné informace o trase najdete zde.

2. Z Gardy na jezero Ledro

Středně obtížná trasa z Rivy del Garda začíná impozantním výjezdem starou cestou „Ponale“ vysekanou v obřím útesu nad jezerem. To si musí projet každý cykloturista, který přijede na Gardu. Stoupá se až k ústí silničního tunelu, kde se dá buď pokračovat po hlavní silnici přímo na Ledro, nebo se vyhnout provozu, přejet most ve směru na Pregrasinu, ale hned se dát doprava a po vedlejší cestě vyjet do vesnice Prè.

Z Prè se dá přes Molinu di Ledro prokličkovat po vedlejší stezce podél říčky Ponale až ke krásnému výletnímu jezeru Ledro. Tady doporučujeme jet podél jižního břehu do Pieve di Ledro, do Bezzeccy a Tiarna di Sopra až k jezírku Laghetto d ́ Ampoja.

Občerstvit se dá na mnoha místech v blízkosti jezera Ledro. Převýšení z Rivy je asi 900 m. Zpět se dá jet stejnou cestou, nebo objet jezero Ledro z druhé strany po hlavní silnici. Celkem trasa měří kolem 50 km. Podrobné informace o trase najdete zde.

3. Ledro - Monte Tremalzo - Ledro

Tuto ikonickou trasu na Gardě mnozí Češi už znají, ale pojďme si ji zopakovat. Začít se dá už v Rivě, ale start trasy kopíruje námi již výše popsaný výjezd na Ledro. Pojďme si to trochu usnadnit a začněme až u jezera Ledro, kde se dá i zaparkovat auto.

Od Ledra (buď z Mezzolaga nebo Pieve di Ledro) se po silnici č. 240 (jet se však dá i kolem jižního břehu ostrova) mírně stoupá vzhůru přes vesnici Bezzecca, Tiarno di Sotto a Tiarno di Sopra, až se před jezírkem Laghetto d ́ Ampola odbočí doleva na cestu Via al Lago d ́Ampola a na křižovatce pak na silničku č. 127. A po ní serepentinami až na Tremalzo.

Seriál o Gardě Čtete třetí díl volného seriálu iDNES.cz o dovolené na jezeru Garda. V dalších dílech najdete tipy na zajímavá atraktivní místa v okolí jezera i další historické české stopy.

Nahoře je restaurace Da Richetto, kde se dá dobře posedět a najíst. Pokračuje se ještě vzhůru po kamenité cestě. Pak přijdou tunely vytesané do skály za první světové války - to jsme ve výšce kolem 1 800 metrů. A brzy přichází dramatický kamenitý sjezd na Passo Gattini, pak chatu Baita Pedercini a Rifugio Passo Nota, odkud se dá už zamířit zpět do údolí k jezeru Ledro nebo jet případně ještě dál po hřebínku směrem na jezero Garda a odbočit doleva z Boccy dei Fortini nebo Passa Guil. Obě odbočky končí v oblasti Molina di Ledro, kde se cyklisté mohou rozhodnout, zda se vrátí k jezeru Ledro nebo pojedou dál na Gardu. Okruh Ledro - Tremalzo - Ledro měří přibližně 36 km.

4. Od severního cípu Gardy údolím řeky Sarca

Moc hezký středně náročný okruh vede hlavně v úbočí pohoří kolem řeky Sarca, jež je hlavním přítokem jezera Garda.

Trasa údolím řeky Sarca

Začněme třeba v Torbole přímo u jezera a vydejme se po cyklostezce do Rivy, nahoru do Varone k parku s jeskyní a vodopády - „Parco Grotta Cascata Varone“, který určitě stojí za prohlídku. Odtud přes vesnice Deva, Tenno (nejvyšší bod výletu 430 m n.m.) a sjezdem přes Varignano až do pitoreskního středověkého městečka Arco, kde doporučujeme určitě další zastávku na občerstvení nebo oběd.

Z Arca se pak opět stoupá do vesnice Mandrea, sjede se do Cenigy, přes Dro a pak mírnějším stoupáním na Pietramuratu až k jezeru Cavedine. Odtud je to kousek k hezkému středověkému hradu Drena (v jeho blízkosti vede kaňonem zábavná ferrata).

Z Dreny pak opět úbočím údolí Sarca přes Molettu, Bolognano, Busatte a zpět do Torbole.

Trasa měří 61 km, nejvyšší převýšení má asi 370 metrů a je hned na začátku výletu. Podrobné informace o trase najdete zde.

5. Po severních svazích Monte Balda

Báječná trasa pro pokročilé milovníky horských kol se klikatí hlavně na severních svazích impozantní hory Monte Baldo (2 218 m n.m.). Výhledy na jezero Garda a Dolomity, části Trentina, Benátska i Lombardie jsou naprosto jedinečné.

Trasa kolem Monte Baldo

V nejkrásnějších dnech je výhled až neuvěřitelný: uvidíte mohutnou Pádskou nížinu, toskánské Apeniny i kraj Emilia Romagna. Také flora na této hoře je extrémně bohatá. Třeba květinka routevník (Callianthemum kerneranum) se vyskytuje pouze zde.

Trasa začíná v lokalitě Festa, dva kilometry od města Brentonico. Nechte parkoviště za sebou a vyražte do kopce po asfaltové cestě. Chvíli se kolo musí i tlačit. Na San Giacomo di Brentonico jsou dvě fontány, kde se dá uhasit žízeň, a stejnojmenný hotel s pokrmy typickými pro tuto oblast.

Pokračujte po silnici na známé lyžařské středisko San Valentino a dále po značkách na Monte Baldo. V průsmyku San Valentino můžete chvíli odpočívat, silnice je poměrně rovná, ale pak znovu stoupá do kopce. Projedete dva tunely, až na levé straně uvidíte horskou chatu Rifugio Fos-ce, kde si můžete odpočinout a vychutnat si typické tridentské pokrmy. Cesta pak pokračuje dál do kopce, až dosáhne Rifugia Graziani.

Z Altissima dolů ke Gardě

Už obyčejná cesta vede dál do kopce a chvílemi je třeba kolo tlačit. Odměnou je však nádherné panorama údolí Vallagariny a jezera Garda. Na hřebeni hory je horská chata Rifugio Altissimo Damiano Chiesa, kde je možné se opět občerstvit. Odtud začíná technicky poměrně obtížný sjezd. Kdo není expert, tomu doporučujeme klidně sesednout a kolo míst vést.

Po první obtížné štěrkovité části přijde travnatá stezka. Pak je relativně rovnější část, kde se držte stále vpravo, až se dostanete k lokalitě Varagna. Po lesní cestě dojedete k chatě Malga Campeje, která nabízí úžasný výhled do údolí. Odtud jedete po silnici, která je částečně asfaltována, až dorazíte na lesní cestu „brenteganu“. Na křižovatce potom odbočte vpravo a po šotolinové cestě dorazíte do místa Festa di Brentonico, startu a zároveň cíle naší trasy. Podrobné informace o trase najdete zde.

6. Z Rivy na jezero Tenno

Od turistické kanceláře Ingarda v Rivě del Garda jedete přes městečko směr Varone. U vodopádu se vydejte se rovně po státovce směr Tenno. Ale pozor, hned po 200 metrech za spektakulárním kaňonem v blízkosti cedule Gavazzo, se začne nalevo šplhat polní cesta až do vesnice Cologna. Brzy najedete na silnici 421 a po 600 metrech v první zatáčce proti směru hodinových ručiček odbočte na Volta di Nò.

Z Rivy na jezero Tenno

Po 100 metrech pak odbočte doleva a sledujte dřevěnou žlutou značku „Strada Pil Tenno“. Zprvu polňačka přechází brzy v dlážděnou cestu, která vede rovnoběžně s níže položenou státovkou až k vesnici Tenno. Po levé straně si může cyklista vychutnat nádherný výhled na Rivu del Garda a jezero. Sto metrů po nájezdu na silnici se dejte cestičkou pod hradem. Jeďte přímo přes Tenno úzkými dlážděnými uličkami, znovu přejeďte silnici 421 a po levé straně se vydejte novou písečnou cestou přímo k Ville del Monte.

Sledujte dřevěné turistické značení k hotelu Cristina a po kilometru dorazíte k jezeru Tenno, kde je v létě vykoupání absolutní nutností. Ale pozor, po stezce kolem jezera je jízda na kole zakázána, je třeba ho vést.

Po návratu na dlážděné křižovatce pokračujte vlevo a projděte nádhernou středověkou vesnicí Canale. Minete všechny odbočky doleva až najedete na provinční silnici, která po 200 metrech vjede do vesnice Calvola (642 m n. m.). U fontány se vydáte po strmé dlážděné cestě až po asi kilometru opustí cesta vesnici Tenno poblíž státovky 421.

Držte se vlevo po prašné cestě, až asi po dvou kilometrech vyjedete v zatáčce opět na silnici 421, kde se dáte směrem na Volta di Nò. Odbočte vlevo po prašné cestě, pak na cementovou a nakonec vydlážděnou, která vede do vesnice Varignano. Odtud zamiřte doprava do Santuario delle Grazie, pak Ceole, Varone a konečně na Via Pernone zpět do Rivy del Garda. Podrobné informace o trase najdete zde.

7. Pro silniční kola - „Salite da Mito“

Z Bolognana na Monte Velo

Pouhých 13 kilometrů středně těžkého stoupání z Bolognana u Arca na Monte Velo poskytnou velmi silné zážitky. Nezapomeňte se občerstvovat a pít, abyste tu nedopadli jako australský profesionální cyklista Cadel Ewans, který při Giru 2002 měl v závěrečné fázi takovou krizi, že ho to stálo růžový dres.

Hned od začátku se jede okamžitě do kopce. Zatímco opouštíte Bolognano, zdoláváte místa, kde je až 15procentní stoupání. Po asi pěti kilometrech se vpravo objeví až neuvěřitelná krajina s výhledem na obrovské jezero Garda.

Cesta stoupá znovu, ale už bez těch prudkých míst, jaká byla na začátku. Poslední úsek je pak mírnější. U kašny na svahu Monte Stivo pak můžete uhasit žízeň chladnou vodou z kašny. Stoupání lze zařadit jako část delší „etapy“. Podrobné informace o trase najdete zde.