Lago di Garda: cyklovýlety, nejlepší vítr i skvělé koupání

Bydlí tady nejlepší český cyklista Roman Kreuziger, domy si zde pořizují úspěšní čeští podnikatelé. Ačkoli jde o vnitrozemí, vládne tu příjemné, až středomořské mikroklima. Je tu krásně čisté a teplé jezero na koupání či pro rozličné vodní sporty. To vše korunují dramatické horské scenérie, vinice a historická městečka s bezvadnou atmosférou.

Garda může být překvapivě zajímavá zastávka cestou k italskému moři přes Mnichov či Salcburk, z Prahy tam dorazíte za 7 hodin. „Jezdíme tam s rodinou s našimi čtyřmi dětmi jako na chalupu. Máme to z našeho domu na Gardě kousek do skal, k jezeru i na kolo,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Jindřich Hudeček, majitel sportovních obchodů Hudy sport.

Nejlepší vítr na windsurfing

Garda je synonymem aktivní dovolené. Malá příhoda pro dokreslení. V teplém vlahém podvečeru na samém konci srpna se drápu na silničním kole do serpentin nad Rivou del Garda směr Pranzo a Lago di Tenno. Pomaličku mne dojíždí Ital s pleší a la Patani. Po chvilce šlapeme bok po boku a rozvíjíme jednoduchou chlapskou sportovní konverzaci.

Zkrátím to. Z toho chlapíka nakonec vypadne, že je z Ancony. Funím a v hlavě mi to šrotuje. Z Ancony od moře jede na dovolenou na Gardu? Ital?

Nechápu. On se na mě podívá, jako bych spadl z višně: „Přece tady je ten nejlepší vítr na windsurfing!“

Ovšem. A také tu není takový nátřesk na plážích jako u Ancony, které v době celostátních prázdnin zaplaví polovina Itálie. V podvečer se tu dá skvěle jezdit na kole, ve večerním chládku výborně jíst a pít pod širým nebem v restauracích mezi vinicemi.

Lago di Garda, pláž Windsurfing na Gardě

Dát si pořádně do těla

Když už je řeč o kolech, nejde zdaleka jen o ta silniční. Na trekkingovém lze jet úplně pohodově z Torbole směr historické městečko Arco či kolem jezera Lago di Ledro. Anebo už trochu sportovněji na horském kole od Rivy nejprve ve scénickém útesu nad Gardou pořád nahoru až k Ledru a zase zpět.

A pak jsou tu pro ty zdatnější opravdové ikony bikového ježdění – kopce Passo Tremalzo nebo Monte Altissimo, kde se šplhá vzhůru do 1 800 respektive 2 000 metrů, aby se pak člověk spustil dramatickým a krkolomným terénem dolů.

Místní znalci doporučují méně „provařené“ trasy. Třeba kratší, ale stejně náročný výšlap k horské boudě Bocca di Trat Nino Pernici, odkud vede prudký sjezd prakticky přímo do Rivy.

Kamenitá cesta, za ní příkrá sráz a v dáli jezero. Tradiční scenérie z výletu kolem Lago di Garda. Ostré zatáčky na šotolinové cestě vás svedou z horského průsmyku Tremalza zpět ke Gardě.

Stalo se už takřka normou, že na Gardu jezdí sportumilovné party všech věkových kategorií aspoň na pár dní – dát si zde pořádně do těla a po večerech si užívat italskou kuchyni nebo aspoň v apartmánu dobré trentinské červené víno Teroldego.

Ale byl by hřích zůstat jen u kol. Každý by měl vyzkoušet, jak fouká do plachet zdejší vítr – dopoledne je to severní Peler, který z ničeho nic přestává vát kolem oběda. Vzápětí ho vystřídá jižní Ora. Není lepší pocit, než když katamarán v dramatickém náklonu řeže hladinu pod několikasetmetrovými útesy skalního masivu, který se zvedá nad jezerem.

Skály jsou dalším zdejším magnetem. Jednou z nejznámějších a nejdostupnějších via ferrat je výstup východní stěnou masivu Rocchetta, který se tyčí přímo nad břehy jezera. Začíná se hned v Rivě a výhledy na vodu jsou omračující. Trasa je technicky jen mírně obtížná. Z nedalekého Arca lze pak vystoupat po via ferratě Colodri.

Riva Del Garda

Za dinosaury i měsíční krajinou

Ovšem na Gardě není povinné pouze sportovat. Co třeba vyrazit za dinosauřími stopami do paleontologického parku Lavini di Marco? V jednom z nejvýznamnějších evropských paleontologických nalezišť na úpatí hory Monte Zugna nedaleko Rovereta se nacházejí stovky skutečných stop po dinosaurech na šedých vápencích. Zvířata je tu zanechala před 190 miliony let.

Pak je tu výlet do nedalekého kamenného moře Marocche di Dro. Bylo vytvořeno mnoha sesuvy, které začaly v pozdní době ledové, přibližně před 200 000 lety. Oblast připomíná měsíční krajinu s vyvýšeninami a charakteristickou neplodnou vegetací. Sesuvem půdy vznikly také Marmitte dei Giganti, hluboké tůně z doby ledové, které se nacházejí mezi Nago a Torbole.