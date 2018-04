Čech, který chce žít svobodně, bydlí na Novém Zélandu v autě

„Pocházím z vesnice Věrovany kousek od Olomouce. Vyučil jsem se truhlářem, později jsem si dodělal maturitu a následně i bakaláře v ekonomii. V Čechách jsem měl malou firmu a vyráběl nábytek,“ začíná své vyprávění Ječmínek.

Až na Novém Zélandu nabral jeho život zcela jinou podobu. Od výroby nábytku se přesunul k fotografii. „Natáčím výuková videa pro začátečníky fotografy. Tato videa pak prodávám na internetu a to mě živí,“ říká. Jeho náklady na život však nejsou nijak závratné, bydlí totiž v autě.

Utratí 10 tisíc korun měsíčně

Jeho vůz je nadstandardně vybaven. Uvnitř má rozvody elektřiny, dále ledničku a vestavěnou postel. A nechybí ani vařič, spousta kuchyňského vybavení či třeba klasické záclony na oknech.

„Jediné, co můj vůz nemá, je toaleta, sprcha a pračka. Ale to se dá řešit velmi jednoduše. Toalety jsou tady na každém kroku, peru ve veřejných prádelnách a do sprch chodím také na veřejně přístupná místa,“ vysvětluje český cestovatel.

Jeho měsíční náklady na živobytí jsou velmi nízké. „Utratím mezi 500 a 600 novozélandských dolarů měsíčně, což může být při současném kurzu zhruba deset tisíc korun,“ říká Ječmínek. A hned dodává, že největší podíl z této částky utratí za benzin a stravu.

Lupiče zpacifikovala policie

Netradiční životní styl s sebou přináší i netradiční zážitky. Jeden z těch nejšílenějších je pravděpodobně pokus o ukradení jeho vozu, když v něm sám spal.

„Snažili se mi ukrást či vykrást auto, zatímco já jsem spal uvnitř. Bylo to na parkovišti u nákupního domu v samém centru města,“ začíná své vyprávění Ječmínek.

Následovala honička a zběsilé volání policie během samotného ujíždění. „Policisté nakonec zasáhli velmi elegantně,“ říká Ladislav Ječmínek. Podrobnosti o tom, jak celý pokus o krádež dopadl, přináší nový díl pořadu Novozélandský sen.