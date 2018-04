Ladakh: kde se ledové brány otevřou jen 4 měsíce v roce

Může se hodit Základní sociologické a geografické údaje

Rozloha: 97.000km2

Počet obyvatel: 170.000

Hl.město Leh

Rozšířené jazyky: Ladačtina, tibetština a angličtina.

Oblast je součástí Indie, měna indická rupie (1Rs je asi 65hal.) Náboženství Budhismus. Ladakh je geologicky stejného původu jako Tibetská plošina s řadou jezer. Slunce v těchto oblastech svítí v průměru 300 dní v roce. Území se nalézá ve srážkovém stínu. Cestovatelské tipy

V Lehu je v okrajových vyšších částech města zeleněji a je tam klidnější ubytování. V údolí Lehu je prakticky v každé vesnici zajímavý klášter. Z Lehu lze autobusem udělat jednodenní výlet po silnici přes nejvyšší autobusem sjízdné sedlo světa – Khardung (5602m). Moje fotokonfigurace při výpravách do Ladakhu

Canon EOS 30, canon D300, sigma 24-70/2.8, sigma 80-200/2.8, sigma 2x telekonvertor, UV filtry, polarizační filtr, stativy Hama (160cm)/Compact slik(140cm) (ani jeden stativ výpravu nepřežil), 20 filmů (fujichrome velvia 50,elitechrome 100,200,400), 1GB CF karta, 1GB USB memory stick. 1 náhradní li-ion baterie do digi těla, 2 náhradní do filmového těla. Celkově cca 11kg. Rizika

V Indii a zvláště při cestování po pozemních cestách dochází k nárazům a všude se hodně práší. Doporučuju nevyměňovat za jízdy objektivy a určitě si vzít alespoň 2 těla, protože pravděpodobnost poruchy je opravdu nemalá.

Koupit si filtr na vodu. Desinfekční tablety nejsou dostatečnou ochranou před místními parazity a je zde velké riziko zažívacích problémů z vody a jídla. Náklady

Letenka Praha-Delhi 17.000, 110USD Delhi Šrínagar, 300USD na měsíc náklady na dopravu+jídlo+ubytování Užitečné weby

Ladakh festival

http://mapy.mk.cvut.cz/ (mapa Ladakhu 1:250.000)

mafi.ucw.cz ((více fotografií autora a GPS souřadnice všech treků) Průvodce a mapy

Charlie Loram: Trekking in Ladakh (www.trailblazer-guides.com)

Globetrotter: Trekking and climbing in the Indian Himalaya

Lonely planet: North India Nezbytná výbava

2 fotoaparáty, trekové hole, spacák a dobré boty, filtr na desinfekci vody, balíček českých pohlednic na rozdávání