Laa, termální ráj kousek za hranicemi

Kam do termálů u sousedů Slovensko - Aquthermal Senec Nedaleko Bratislavy je vybudované moderní relaxační centrum, vodní svět, který je součástí známého letoviska Sluneční jezera - sever v Senci. Na návštěvníky zde čeká jedenáct vnitřních bazénů s teplotou vody od 24 do 36 stupňů. Ta však nemá termální původ, je ohřívaná tepelnou energií geotermálního vrtu. V bazénech nechybí ani vodní atrakce. Děti si tak mohou užívat vodních chrličů, vodního hřibu nebo toboganu. Pro odpočinek jsou vhodné masážní lavice, vodní trysky a protiproudy. Novinkou je od loňského léta toboganová věž Fun. Nechybějí ani dětské koutky, dětská hřiště, plážový volejbal nebo minifotbal.

Kolik to stojí: celodenní vstup pro dospělého 19,91 eura (600 Sk), děti 3 až 14 let 11,61 eura (350 Sk) Německo - Bad Füssing Největší lázně v Evropě! To je chlouba lázeňského městečka Bad Füssing, které leží třicet kilometrů jižně od Pasova. Lázně mají osmdesát termálních bazénů s teplotou vody mezi 15 a 42 stupni. Nechybí ani systém masážních trysek, perličkové koupele, vířivky, vodní kanál, inhalační procedury, parní sauny a rozsáhlé odpočinkové místnosti s lehátky. Toto termální království není považováno za nejlepší v Evropě jen pro svou kvalitu, ale také kvůli velikosti, když se zde nachází deset tisíc metrů čtverečních termální vodní plochy.

Kolik to stojí: vstup do termálních lázní je 8 eur (216 korun). Kromě bazénů je většina služeb placena zvlášť. Polsko - Akvapark v Zakopaném Nově vybudovaný vodní svět v Zakopaném je jednou z nejlákavějších polských atrakcí. Celý areál patří mezi nejmodernější stavby v zemi a určitě stojí za návštěvu. Vedle tradičních bazénů, skluzavek, vířivek a termálních koupelí si můžete užít venkovního vyhřívaného bazénu a umělého potoka. U našich severních sousedů nezapomínají ani na relaxaci, kterou nabízí řada saun, ledová jeskyně, vířivka a hydromasáže.

Kolik to stojí: celodenní vstup pro dospělého 50 zlotých (300 korun), studenti, senioři nad 60 let 40 zl. (240 korun), děti 3-13 let 30 zl. (180 korun). Děti do 3 let zdarma. Rakousko - termální lázně Loipersdorf Loipersdorf leží v srdci Východoštýrské pahorkatiny a skrývá se v něm lázeňský komplex, který nabízí návštěvníkům bazény, parní lázně, whirpool, relaxační místnosti, jeskynní lázně, terapeutická centra s různými procedurami, beauty studio a řadu rozlehlých saun. Lázně jsou svým zaměřením vhodné pro všechny, pro rodiny s dětmi jsou tu malé bazénky a různé atrakce.

Kolik to stojí: celodenní vstup pro dospělého 24 eur, mládež do 21 let, studenti, invalidé 18,50 eura, děti 6 až 16 let 10 eur