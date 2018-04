Laa an der Thaya: vodní ráj kousek za hranicemi

Může se hodit





Jak se tam dostat Po překročení česko-rakouské hranice v Hevlíně se turista téměř okamžitě ocitne v malebném městečku Laa an der Thaya, v ulici Hauptstrasse. Na první větší křižovatce se odbočí vlevo do Ruhhofstrasse. Pak již šipky každého spolehlivě navedou do komplexu termálních lázní. Ten, kdo neplánuje v Laa přespat, musí po ulici Ruhhofstrasse pokračovat ještě několik stovek metrů dál, než zahne doprava. Obloukem se pak jakoby zezadu vrátí k hotelu, kde je i hlavní vchod do lázní. Kde zaparkovat Na velkokapacitním parkovišti se za parkování neplatí. Do lázeňského komplexu pak návštěvníci vejdou po zastřešeném mostku. Kolik to stojí Rodina s malými dětmi by měla mít s sebou rozměněna eura zhruba za tisíc korun. Za tři hodiny pobytu zaplatí dospělý návštěvník přibližně deset eur, děti do tří let mají vstup zdarma. Možné jsou i skupinové slevy. Většina atrakcí a bazénů je v ceně, zvlášť se platí například solárium, sauny, masáže, zábaly nebo solné parní lázně. Otevírací doba

Vyhlášené lázně mají otevřeno denně od 9 do 22 hodin, provoz je omezen jen na Štědrý den a na Silvestra.