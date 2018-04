La Plagne: lyžování hlavně pro rodiny

La Plagne se skládá z mnoha částí

Lyžařský areál La Plagne se skládá z jedenácti středisek. "Pokud vám v cestovní kanceláři řeknou, že jedete do Plání, je to stejné, jako by vám řekli, že jste si objednali zájezd do Krkonoš," uvádí český zástupce Ski in France Jan Linhart. "Žádejte bližší informace." Představujeme nejvýznamnější střediska, která mají podobu moderních vesniček nebo postarších panelákových sídlišť. Plagne Centre (1970 m. n.m.)

centrum veškerého lyžování v okolí, odtud vyjíždějí největší lanovky, tady se konají závody, zde se soustřeďuje nabídka lyžařských škol. Vhodné pro lyžaře, kteří vyjíždějí na kopec prvním spuštěným vlekem a sjezdovky opouštějí těsně přes jejich uzavřením. Plagne Bellecote (1930 m.n.m.)

obrovský panelákový komplex, ve kterém je soustředěno bydlení, obchody, služby a parkoviště. Lze ho doporučit jen pro ty, kteří tráví celé dny na lyžích, večery věnují restauracím nebo jiné zábavě a v domě pouze přespávají. Belle Plagne (2050 m.n.m.)

nejhezčí městečko tvoří moderní ubytovny, obchůdky a restaurace. Do areálu se přijíždí po silnici tunelem nebo kabinovou lanovkou, která jezdí dlouho přes půlnoc, a tak jsou všechny ulice sjízdné na lyžích. Budovy nejsou tak ošklivé, aby se v nich nedalo být i přes den, a výhledy z nich jsou většinou na okolní vrcholy. Proto se tu dá příjemně strávit dovolená s přáteli nebo s většími dětmi. Pozor však na dopravu autobusem – ten se do tunelu nevejde a budete si od něho muset donést všechny věci do ubytoven pěšky. Do nejvzdálenějších je to i několik set metrů. Plagne Soleil, Plagne Villages (2050 m.n.m.)

souměstí dvou vesniček je poněkud dále od centra sjezdového lyžování a je proto vhodné pro vyznavače klidu, procházek na běžkách, sněžnic a případně rodičům s malými dětmi. Champagny (1250 m.n.m.)

dvě údolní obce na opačné straně hřebene než samotné La Plagne, které jsou zaměřené na běžecké lyžování. Zároveň je lze doporučit kvůli nejromantičtějším sjezdovkám v oblasti. Ostatní

Les Coches a Montchavin na jedné straně údolí, Plagne 1800 uprostřed, Montalbert a Aime La Plagne na druhé straně údolí jsou menší areály na hranici lesa nebo dokonce pod ní, kde se dá dobře lyžovat i v době, kdy ve vyšších polohách fouká vítr nebo je tam špatná viditelnost. Lze na ně koupit samostatné levnější permanentky. NEJLEPŠÍ OBDOBÍ v La Plagne: na sjezdovkách únor a březen, v terénu březen a duben

Šestidenní permanentka La Plagne včetně Champagny : 171 Euro (děti 5-13 let 128 Euro) CO SE BUDE KONAT:

7.-12.1. mistrovství Francie bobů

19. 1. survivalový závod série X-Adventure (dobrodružná kombinace zimních sportů)

19. 2. závody ve freestyle (snowboarding a lyžování v U-rampě a na umělých překážkách)

9.-15. 3. festival freeridingu (lyžování mimo upravené tratě)

19.-20. 4. evropský pohár v telemarkingu (sjezdování s volnou patou)

21.-27. 4. závody ESF (instruktoři francouzské lyžařské školy závodí v běhu, sjezdu, snowboardingu a dobrodružných disciplínách) Nabídka ESF (francouzské lyžařské školy):

dětská školka 18 měsíců - 3 roky 39 E/den s obědem

výuka lyžování pro děti 3-6 let 33 E/půl dne

výuka lyžování dospělých 41 E/půl dne

výuka snowboardingu 55 E/půl dne

soukromé lekce 31 E/hodina

lyžařská túra 55 E/den

výuka běžky, telemark 29 E/půl dne

sedací lyže pro vozíčkáře 126 E/3 hodiny