La Norma: pro našince jako stvořená

Středisko je vybaveno záchranný Recco systémem, a neprohloupíte tedy, pokud budete mít v oblečení od výrobce zašitou kovovou destičku se stejným pojmenováním. V případě zasypání sněhem vás záchranáři rychle najdou. Nejlepší období

Konec ledna kvůli prašanu a začátek dubna díky malé návštěvnosti a slunci Ceny

Šestidenní permanentka La Norma: 99 Euro (děti 6-13 let a senioři 60-75 let 92 Euro), permanentka na střediska La Norma, Aussois a Valfréjus 105 Euro (děti a senioři 98 Euro). Od 13. března do 17. dubna platí dospělí stejně jako děti. Permanentka je čipová a není ji tedy potřeba po celý den vyndat z kapsy, platí se za ní záloha 3 Eura. Odpadá nutnost vozit s sebou fotografie. Děti do šesti let neplatí, ale je potřeba si pro ně v informačním středisku zdarma vyzvednout permanentku. Co se bude konat

Každý týden od neděle do pátku se konají po skončení provozu vleků zábavné pořady (např. sjezd s pochodněmi, předváděcí jízdy místních instruktorů, večerní lyžování a přednášky o přírodě s diapozitivy). 28.2.-6.3. Pistes Noires (Černé sjezdovky) – festival afrického umění Muzea v okolí

Když vás omrzí lyžování nebo je opravdu špatné počasí, můžete navštívit malá muzea v okolních městečkách. Val Cenis – historie regionu Haute Maurienne (horní části údolí)

Modane – budování pevnosti Saint Gobain v Maginotově linii mezi světovými válkami

Valfréjus – stavba prvního tunelu pod hlavním alpským hřebenem

Saint Jean – výroba nožů Opinel

Saint Jean – výroba likéru Mont Corbier

Aussois – pevnost Esseillon z 19. století