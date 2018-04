La Guarida - slavná restaurace v bytě

"Jahody a čokoláda - to nejlepší, co na Kubě máme," cituje majitel restaurace Enrique slova Diega, který se pokouší svést mladého komunistu Davida nad zmrzlinovým pohárem v proslulé havanské "katedrále zmrzliny" Copelia. Pak se Enrique zamyslí a dodává: "Jahody a čokoláda a La Guarida - to nejlepší, co tady máme."



Jídelna, jedna z tzv. paladares, jejichž zakládání povolil režim Fidela Castra v polovině 90. let, těží z popularity filmu režiséra Tomáse Gutiérreze Aley. Ten v roce 1994, dva roky před smrtí, získal s filmem Fresa y chocolate zvláštní cenu poroty na

filmovém festivalu v Berlíně. Hlavním motivem tragikomedie o nepohodlných vztazích mezi mladým kubánským komunistou a homosexuálem, které se časem vyvinou v přátelství, je lidská tolerance a pochopení.



Dům, v němž se byt a dnes restaurace nachází, je z roku 1913. Na chodbách s mramorovými sloupy a sochami je vidět někdejší noblesnost, dnes je však notně zchátralý. Podle nařízení Castrovy vlády smějí mít soukromé restaurace na Kubě jen 12 židlí, takže sehnat místo v La Guaridě je velmi složité. Každý den je narváno

a stůl zvláště na večer je třeba předem telefonicky zamluvit. Majitel restaurace Enrique ponechal ve dvou místnostech bytu kompletní zařízení a výzdobu z filmu. Všechno je na svém místě, včetně starosvětské modré lednice Roco. Byt patří jeho otci, který dosud užívá dřevěné patro zbudované přímo nad stoly v jedné z místností.



La Guarida je dnes zřejmě nejslavnější restaurací na Kubě, kterou neopomene navštívit žádná významná osobnost, která sem přijede. "Večeřeli tady například španělská královna, slavný hollywoodský herec Jack Nicholson, jeho francouzský kolega Pierre Richard, supermodelka Naomi Campbellová a další," pyšní se

Enrique. Ukazuje přitom na společné fotografie s celebritami na zdech jídelny.



Jeho restaurace patří na kubánské poměry k těm nejdražším - hlavní jídlo stojí kolem 11 dolarů (asi 390 korun). Výběr přitom není o mnoho větší než v jiných ostrovních jídelnách. Specialitou podniku je rybí filet se sladkou omáčkou, podávají se i typické kubánské nápoje jako mojito, daiquirí a další. La Guarida má otevřeno ve všední den přes oběd od 12:00 do 16:00, večer od 19:00 do 24:00. O víkendu jen večer. Do restaurace chodí téměř výhradně turisté, někdy kubánští umělci a významní zahraniční hosté. Enrique zaměstnává asi 12 lidí, údajně jsou všichni jeho

příbuzní. Kubánský zákon zakazuje soukromníkům zaměstnávat cizí osoby, protože to považuje za vykořisťování.