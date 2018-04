La Granja: místo, kde se zastavil čas

Může se hodit JAK SE TAM DOSTAT

Na Mallorku v současnosti pořádá zájezdy mnoho cestovních kanceláří, například Happyland Bohemia. Součástí pobytů bývají i výlety na statek La Granja, který se nachází 15 km od hlavního města Palma. Na Mallorce si ale můžete půjčit auto a udělat si výlet sami. Pronájem malých, osobních aut není příliš drahý. Vůz pořídíte na den už do tisíce korun. OTEVÍRACÍ DOBY A CENY

Otvírací doba:

Léto – 10.00 – 19.00

Zima – 10.00 – 18.00 Každou středu a pátek zde můžete vidět mallorskou folklórní slavnost. Od 15.30 do 16.30 je možné vidět řemeslníky při práci a od 16.30 do 17.00 hodin se konají oslí dostihy, různé hry a místní tance. Vstupné:

Dospělí: 11 Eur

Děti: 5,5 Eur LA GRANJA NA WEBU

www.lagranja.net