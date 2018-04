Kytara z červeného plyše a boty z provázků

Tržiště se táhne zhruba sedm nebo osm bloků podél Chinatownu, z druhé strany přiléhá portugalská čtvrť. Je to úsek plný stánků s ovocem, zeleninou a produkty vlastních zahrádek, nejrůznějších bleších tržišť, obchodů s věcmi z druhé ruky a bazarů, kde není problém sehnat svatební šaty ani zánovní rakev.

Ve čtvrti je celkem veselo: oblíbili si jí homosexuálové, kteří tu svou orientaci vystavují na odiv světu vyvěšením duhových vlajek na své domy (další taková bašta je v horní části Church Street, lesbičky si zas oblíbily Parliament Street), a pak lidé z nejrůznějších exotických etnik. A tak tu funguje třeba jamajská pekárna, kde je k dostání pravý svatojánský chléb, v dalším obchodě nabízejí kozí maso, prapodivné koření a sladké pečivo a lá Karibik.

Řada obyvatel z ostrovů se usídlili v domech na křižovatce ulic Jane a Wilson a své tradiční restaurace umístili kolem Osingtonu. Dělají se tu caribské speciality: jerk pork, jerk chicken, jerk goat... Původně se tyto pokrmy pekly v hlíně, na maso padaly z ohně všelijaké pryskyřice a popele a tenhle bordel dal masu speciální chuť. Dnes se to dohání jerk kořením, které je velmi pálivé.

K masu se většinou podává rýže připravená na kokosovém másle a fazolích. Jako předkrm je možné si dát polévku z hovězích ocasů či kopyt a to všechno zapít třeba mangovým džusem. Většina jídle je tak za deset dolarů.

Jak se tam dostat:

- nejlépe podzemkou na stanici St. Patrick a pak deset minut pěšky po Dundas Street

Kdy:

- v neděli se odpočívá: kromě neděle ovšem prakticky kdykoliv. Obchody jsou otevřené zpravidla už od šesté hodiny ranní

- největší frmol tu nastává v sobotu dopoledne

Další zajímavosti:

- na Kensingtonu je opravdu dobré být víc ve střehu a hlídat si kapsy