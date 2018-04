Když turisté vyučují ekologii. Kypr začíná ve velkém recyklovat odpad

Rekordní počet turistů během letošní sezony na Kypru se ukázal i na odpadcích. Loni na třetí největší ostrov ve Středozemním moři přiletělo a přijelo 3,18 milionu turistů a letos by to mělo být ještě o dalších 254 tisíc více. Úřady to konečně přimělo, aby začaly řešit recyklaci odpadů.