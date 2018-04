Kypr: ostrov bohyně Afrodity

Na jaře celý Kypr krásně kvete. Svěžest ale brzy ustupuje letní vyprahlosti. Osvěžení se příroda dočká až s příchodem podzimu, kdy bývá příjemně i v listopadu. Počasí je stálé s teplotami kolem 22 °C, voda v moři zůstává teplá a koupat se dá, kromě nejchladnějších měsíců prosince, ledna a února, po celý rok. Návštěvník Kypru si může vybrat zcela podle svých zájmů, na co se při svém pobytu zaměří.

Milovníci fauny si patrně vyberou návštěvu hnízdišť želvy obrovské a želvy karetové v Lara Beach na poloostrově Akamas nebo solné jezero u Larnaky, kam se v zimě stahují plameňáci. Lahůdkou pro ně bude chráněná přírodní rezervace Mys Greco, tzv. Modré okno, poblíž Agia Napa na východě ostrova. Zájemci o neobvyklé přírodní útvary si přijdou na své na Makedonské stezce v pohoří Troodos. Cesta je zavede ke Kaledonským vodopádům, největším na Kypru. Na poloostrově Akamas najdou zase nejhlubší vápencovou strž zvanou soutěska Avakas.

Pozornosti nemůže ujít ani Petra to Romiu, skála, u které se z vln vynořila Afrodita. Odvážlivkyně, které se tu vykoupou, prý omládnou a zkrásní. Podle jiné pověsti jsou to ale balvany, které byzantský hrdina Digenis Akritos vrhal na saracénské piráty. Ti, kdo sem přijeli hlavně za historickými památkami, mohou navštívit město Pafos, od roku 1980 zařazené do katalogu UNESCO, kde stojí za zhlédnutí hlavně proslavené pafské mozaiky v římské Dionýsově vile a tajemné královské hrobky z 3. tisíciletí př. n. l. Místo činu můžete na vlastní oči vidět v pevnosti Othello.

Zážitek sám pro sebe skýtá nepochybně kyperské hlavní město Nikósie, poslední rozdělené hlavní město na světě. Pokud se místních obyvatel zeptáte na Nikósii, samozřejmě vám porozumí, ale patrně vás taktně upozorní, že současný, prý lépe řecky znějící název zní Lefkosía, ten předchozí prý příliš připomínal mnohaletou britskou nadvládu. Protože město leží ve vnitrozemí ostrova, je v něm prý nejvíce patrný ryze kyperský kolorit. V Lefkosii tak zažijete nejlépe pravou kyperskou atmosféru. Město je obehnáno dodnes patrným opevněním z dob Benátské republiky. Můžete si prohlédnout velkolepou katedrálu svatého Jana s bohatou freskovou výzdobou nebo navštívit zajímavé Byzantské či Kyperské archeologické muzeum.

Nejkrásnější oblasti

Absolvovat lze pěší prohlídku starého města, kterou pořádá zdarma Kyperská turistická organizace (CTO) každé pondělí a čtvrtek od 10:00 hodin. Zelená linie dělí město na řeckou a tureckou část. Té se říká Severní Nikósie (Lefkosa) a zájemce tam najde mnoho zajímavého – od ukázek gotické či osmanské architektury až po Turecké muzeum umístěné v bývalém klášteře dervišů, na který navazuje mauzoleum s hrobkami dávných šejků. Milovníci orientálních zvyklostí nevynechají ani proslulé turecké lázně Bürük Hammam – ačkoli jsou určeny mužům i ženám, obsluha včetně masérů je výlučně pánská.

Larnaca

Rušné přístavní město na jižním pobřeží ostrova patří mezi nejstarší kyperská města. Rozprostírá se podél palmové promenády s veřejnými plážemi, mnoha bary, kavárnami a tavernami, které každou noc zaplní žízniví návštěvníci i místní obyvatelé. Je zde mnoho pozoruhodných historických památek, které svědčí o dlouhé a rušné historii země. V Larnace jsou také dobré možnosti pro výhodné nákupy.

Limassol

Toto druhé největší město na ostrově s nejdůležitějším kyperským přístavem leží na jihozápadě ostrova. Je obklopeno vinicemi a rozsáhlými citrusovými plantážemi. Limassol je vyhledáván zvláště těmi, kteří se kromě koupání také rádi baví a vyhledávají společnost. Tento kyperský přístav je zároveň i výhodným výchozím místem pro různé výlety do vnitrozemí ostrova k poznání mnoha antických míst.

Rozhodně nevynechejte

Možnosti využití volného času jsou na Kypru velice rozmanité. Kolo k cyklistickému výletu si můžete půjčit prakticky v kterémkoliv městě. Golfové hřiště najdete například v Secret Valley u města Pafosu, je možnoné absolvovat kurz potápění. Poblíž larnackého přístavu leží pod mořskou hladinou "Titanik severu", vrak švédské trajektové lodi Zenobia. K vraku se pořádají výlety ponorkou.

Typickými suvenýry, které si turisté odvážejí z Kypru, jsou ruční krajky lefkaritika a paftika, měděné tepané nádoby, keramika z pálené hlíny s bílými ornamenty, ryté nebo malované dýně koloki. Určitě ochutnejte vyhlášená kyperská značková vína. Jedno z nich, Commandaria, je známo už od 12. století a patří k jedné z nejstarších dochovaných značek na světě.

Jiný kraj, jiná kuchyně

Kyperská kuchyně je významně ovlivněna středomořskými a orientálními vlivy a nabízí opravdu velký výběr. Její součástí je například tzv. mezedes – soustava předkrmů, kterých může být až čtyřicet, servírovaných na malých talířcích. Typické součásti tvoří například: skordalia – silná česneková omáčka, taramosalata – salát z růžových jiker, tachina – sezamová pasta s citronem a petrželí, dolmades – vinné listy plněné masem a rýží, nebo chumus – orientální omáčka ze sezamu a cizrny.

Specialitami kyperského jídelníčku jsou bílý ovčí sýr chalumi, kyperský párek lukaniko nebo uzené vepřové maso naložené v červeném víně, luntza. Typickým národním jídlem na Kypru je kleftsko – pečené jehně připravované v římském hrnci, ale objednat si můžete i další typická řecká jídla, jako jsou mussaka, souvlaki či stifado. Rybí speciality hledejte především v přístavních tavernách, jako jsou Ladas v Limassolu nebo Zephyros a Zakos v Larnace.

Golf

18jamková hřiště

Tsada Golf Club – 18 km od Paphosu, 72 par.

Secret Valley Golf Club – 18 km od Paphosu, 72 par.

Aphrodite Hills – par 71. Hřiště je situováno na kopci mezi Limassolem a Paphosem s nádherným výhledem. Golfová škola.