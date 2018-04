Kypr, nejčistší moře Evropy

Může se hodit Doprava

V létě létají z Prahy do Larnaky Smartwings, ovšem při ceně zpáteční letenky 350 eur (9 500 korun) je výhodnější dovolená s cestovní kanceláří. Lze letět též s přestupy, nejlépe přes Vídeň, Bělehrad nebo Atény. Pronájem auta na Kypru stojí okolo 30 eur na den. Pozor - na ostrově se jezdí vlevo!

Ubytování

Nejlevnější jsou apartmány bez recepce, za dvě osoby a dítě utratíte kolem 30 eur na noc (800 Kč). Studio stojí od 30 do 100 eur. Ubytování ve venkovském stylu nabízejí například zde: www.cyprusvillages.com.cy.

StravováníÍ

Za souvlaki v restauraci dáte cca 6 eur, jídlo stojí kolem 10 eur. Kilo čerstvých ryb vyjde na 10 eur, rybí oběd v restauraci 15 eur, meze 15-20 eur na osobu. Meze se objednává nejméně pro dva. Typické je též kleftiko alias zlodějské maso: zloděj ukradl kozu nebo ovci, vykopal jámu, hodil do ní žhavé uhlíky, maso tam „schoval“, a když se vrátil, bylo upečené. Dnes se kleftiko v restauracích připravuje většinou v peci, na žhavých uhlíkách, z kozího nebo skopového se solí a bobkovým listem. Internet www.visitcyprus.com