Gastro výprava do Kyjeva láká na kompot a králíky s chlupatou packou

Hlavní město Ukrajiny má většina Čechů spojené s protesty na Majdanu, tamní gastronomii v našich očích symbolizuje boršč nebo pohanková kaše, která se jí – jak jsme to viděli v pohádkách - lžící z dřevěné misky.

Jen málokdo tuší, že Kyjev představuje jednu z nejzajímavějších gastronomických destinací Evropy a může se pochlubit pestrou škálou rozmanitých specialit. Kyjevané milují hlavně rožněná masa a samozřejmostí tamních restaurací jsou grily na dřevěné uhlí, které v Praze po dlouhá léta úplně chyběly.

Drink z uzených švestek

Za dobrého počasí jsou břehy Dněpru obsypané lidmi, kteří si grilují milované šašliky přímo v přírodě. Nebo si krájí legendární vepřový špek zvaný salo a zajídají ho chlebem, česnekem či kvašenou zeleninou (a zapíjí vodkou).

Pokud se chcete projíst a propít Kyjevem, připravte se na spoustu nezvyklých chutí a textur, třeba na sušené ryby, které místní zakusují k pivu, nebo na národní nápoj uzvar připravený ze sušeného ovoce a uzených sušených švestek.

Ukrajinci milují také kompoty, které se běžně prodávají v restauracích na pití místo minerálky nebo koly. V centru Kyjeva dokonce funguje síť restaurací Kompot, v jejíž nabídce jsou kompoty ze všech možných i nemožných druhů ovoce. Když si některý objednáte (třeba rybíz s višněmi), servírka vám přinese litrovou sklenici, otevře ji před vámi u stolu a pak naběračkou nejprve nabere ovoce, které vzápětí zalije kompotovou šťávou. A zbytek sklenice postaví na stůl. Pak už se nemůžete divit sloganu, který visí na zdi: „Pijte, až budete škytat!“ Ani tomu, že všechny vitríny podniku jsou plné sklenic s kompoty.

Nejen tradice, ale i moderna.

Nezapomenutelným zážitkem je návštěva některého z velkých trhů v centru města. Ty zde mají tradici, neboť v dobách Sovětského svazu to bylo víceméně jediné místo, kde se dalo vždycky nakoupit něco k jídlu (klasické obchody bývaly často poloprázdné až prázdné). Dnes je nabídka trhů neskutečně široká, mnohem pestřejší než u nás. Deset druhů rajčat, vyzrálých a šťavnatých, včetně býčího srdce, několik druhů lilků, cuket, paprik. A kvanta lesních hub. Potěší také lesní jahody, které se u nás na trzích až na výjimky vůbec nevidí.

Králík nebo kočka?

A co teprve ryby? Na trzích je k dispozici pestrá kolekce sladkovodních ryb, včetně karasů, línů či okounů, ale nechybí ani ústřice, kaviár či malé sladkovodní krevetky z jezer u Oděsy, které se smaží celé i s hlavičkou a slouží jakou křupky k pivu. Další tržnice se specializuje na maso a skýtá pestrou kolekci právě rozbouraného masa. V nabídce je telecí, hovězí, jehněčí i vepřové, včetně u nás nechtěných vnitřností. Pobaví stažení králíci, kterým je ponechána srst na jedné noze – to aby kupující viděl, že nejde o kočku.

Masové trhy v Kyjevě

Za poznáním ukrajinské kuchyně můžete zamířit na loď ukotvenou u Gavanského mostu, která má pověst jedné z nejlepších tradičních restaurací v Kyjevě. Mezi klenoty podniku patří boršč s masem z hovězích žeber, galubci, zelné listy plněné směsí rýže a mletého masa či výtečné vareniky, taštičky plněné různými náplněmi (od hub a zeleniny až po maso), podávané se zakysanou smetanou. Oblíbený je zde také svěží bramborový salát, který se míchá ze všech ingrediencí přímo před hosty u stolu.

Tip: Park plný soch Jednou z velkých atrakcí Kyjeva je procházka v nádherném parku vysoko nad řekou, který je mimořádně oblíben jak u místních, tak u turistů (rozhodně však není nijak přeplněný). V parku je trvalá sochařská expozice s mnoha unikátními kousky – zaujme třeba kvarteto čurajících duhových chlapečků či slavná lavička, která se převažuje z jedné strany na druhou. Místní milují třicet metrů dlouhou kočku či Malého prince s liškou, cizince překvapí pyramida vytvořená z ptačích budek.

„Pokud chcete vyzkoušet ukrajinskou klasiku v moderní podobě, doporučuji restauraci Hra s ohněm,“ radí Valerij Poljakov, který je považovaný za jednoho z největších znalců kyjevské kuchyně. A vyjmenovává pokrmy, které by turisté měli vyzkoušet: letní studený boršč bez masa, koprovo-okurkovou polévku okrošku či salát ze sleďů, brambor a zakysané smetany. A přidává ještě jeden tip. Každý návštěvník Kyjeva by měl zajít i do některé z mnoha gruzínských restaurací a ochutnat vyhlášené kavkazské speciality. Mezi nejlepší prý patří restaurace Shoti.