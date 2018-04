Kvůli vedru se začaly drolit vrcholky Alp

Podle něho se v té době na výstupových trasách nacházelo asi 90 horolezců. Vrtulníky je všechny evakuovaly do horské chaty Hörnlihütte o několik set metrů níž.

Už v neděli však došlo na hoře k neštěstí a do hlubin se zřítili tři horolezci. Policie sice uvedla, že chyba byla na jejich straně, ale přesto jsou nyní všichni pozornější. Obec Zermatt, jíž Matterhorn "patří", se spolu se svazem horských vůdců rozhodla zakázat až do odvolání přístup na horu pro všechny trasy ze švýcarské strany.

"Bezpečnost musí být jasně na prvním místě," komentuje horský vůdce Miggi Biner a dodává: "Kdo se teď rozhodne jít nahoru, roztáčí bubínek ruské rulety, my vůdcové tam s nikým nepůjdeme."

Majitel chaty Hörnlihütte je solidární, ačkoliv to pro něho znamená zmenšení příjmu: "Teď tady budeme každého od výstupu odrazovat." Příčinou zřícení útesu jsou dlouhotrvající vysoké teploty. Profesor Wilfried Häberli z Zürichu, odborník na ledovce a permafrost vysvětluje: "Nastala mimořádná situace. Sluneční paprsky se neodrážejí od sněhu a zbytku ledu, vše už dávno roztálo.

Zahřívání kamene a zeminy probíhá do daleko větší hloubky, než je obvyklé, a to přináší logické důsledky. Permafrost - zmrzlou vodou naplněný povrch země, silný několik desítek až stovek metrů - se oteplováním dostane do "tekutého" stavu. Dochází třeba k mikroskopické cirkulaci vody se všemi následky na soudržnost horského povrchu."

ZAKÁZANÁ HORA. Turisté sestupují po svahu, za nímž je v mlze ukryt vrcholek Matterhornu. Kromě kempování pod horou je tu teď i zákaz výstupů na horu.

Není důvod k obavám, Matterhorn tu bude roky



Prof. Häberli však rázně odmítá paniku: "Jedná se o velice dlouhodobou záležitost přesahující celé lidské generace."

Hlavní geolog kantonu Wallis spolu s horskými vůdci prověří situaci na místě, případně odstraní uvolněné kameny. Teprve potom se mohou výstupové cesty znovu otevřít. Jak dlouho bude toto bezpečnostní ověřování trvat, zatím není jasné.

Nezvykle horké léto, které letos zasáhlo celou Evropu, má negativní vliv také na alpské ledovce. V neděli se v tajícím ledovci podařilo najít tělo horolezkyně, které ledovec před padesáti lety pohltil. Podle odborníků by nicméně pro dnes žijící generace českých i všech dalších horolezců měly být Alpy ještě dlouho v pořádku.