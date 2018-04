Kvůli rakům se v Kanadě perou rybáři a vypalují si i domy

Nejvyssi kanadsky soud vynesl 17. zari t.r. verdikt, který v podstate potvrzuje platnost vladni dohody s indianskymi rybari, uzavrenou v roce 1760, podle jejihoz zneni: “Domorodi (indiansti) rybari mají pravo lovit a prodat dostatecne mnozstvi ryb k zajisteni rodiny se vsemi zakladnimi potrebami, navzdory vladnim regulacim, tykajicich se neindianskych rybaru.“ Dusledky tohoto soudniho usneseni v ekonomicky silne postizenych regionech na sebe nedaly dlouho cekat. ndiansti rybari, povzbuzeni zminenym soudnim verdiktem, zacali okamzite nasazovat pasti k chytani raku (odhaduje se přes 6000 pasti) v Mirannichi Bay a do dnesniho dne vylovili 60 000 kilogramu raku. Podrazdeni neindiansti rybari, kteří nesmeji raky lovit, reagovali na situaci tim,

ze zacali vandalizovat aboriginalnim kolegum pasti, coz pochopitelne vyvolalo jejich reakci a nasledne protireakci. Situace vyvrcholila do te miry, ze bylo vypaleno par domu a při potyckach doslo k nekolika zranenim. Neindiansti rybari vcelku logicky upozornovali na to, ze zpusob, jakym jejich indiansti kolegove pleni zasoby raku, je naprosto spatnou interpretaci zneni jejich smlouvy a varovali vladu, ze pokud okamzite nezasahne, bude to mit devastujici dusledek na jiz tak spatnou ekologickou situaci a krizi v rybarstvi ve zminenem regionu. Po neklika tydnech se federalni liberalni vláda levicoveho premiera Jeana Chretiena konecne rozhoupala.

Federalni ministr rybarstvi Herb Dhaliwal upozornil nacelniky indianskych rybaru, ze neucini-li okamzite dobrovolne moratorium omezujici odchyt raku na prijatelnou miru, bude nucen z bezpecnostnich duvodu indiansky rybolov zastavit a celou zalezitost vratit nejvyssimu soudu k presetreni. Dotceni nacelnici si okamzite zacali v tisku stezovat, ze se jedna o ultimatum, hranicici s porusenim jejich smluvne zajistenych prav. Ministr jejich tvrzeni odmitl a upozornil, ze nebude tolerovat anarchii. Další rada jednani o reseni situace je na programu v nasledujicich dnech. At uz jednani dopadnou jakkoliv, popsane a dalsi problemy kanadskeho rybolovu se zcela urcite pretahnou do pristiho tisicileti.

Rybarsky prumysl, zejména na vychodokanadskem atlantickem pobrezi, proziva jiz dve desitky let vleklou a tezkou krizi. Jeji priciny nelze nikomu jednoznacne pripsat.

Chybujicich bylo několik vlad, bez viny nejsou ani samotni rybari.

Podivejme se trochu do historie kanadskeho rybolovu. Toto prumyslove odvetvi, s ohledem na fakt, ze Kanada ma nejdelsi pobrezi na svete, bylo od nepameti stabilnim pilirem kanadskeho hospodarstvi. Zhruba do poloviny 60. let si jen malokdo dovedl predstavit, ze by kanadsti rybari mohli nekdy mit krizi a prirodni zasoby ryb se zdaly byt nevycerpatelne. Rapidne vzrustajici poptavka po rybich produktech ve svete, spolu se zdokonalujici technikou rybolovu, zpusobily, ze se zacalo doslova plenit. Na scenu prisly tzv. plovouci rybozpracujici kombinaty a z prirozeneho, po staleti v mezich udrzovaneho rybolovu se stalo ekologicky bezohledne plundrovani prakticky vseho, co v mori plavalo, bez ohledu na predepsane normy o velikosti ryb, když byly pouzivany site s mensimi a mensimi oky, cemuz se v Kanade říká “vacuuming of the seafloor” (luxovani morskeho dna). V roce 1968 byl poprve zvolen federalnim premierem silne levicovy liberal Pierre Trudeau, zvany tez Pinky Pierre, jehož vláda s vyjimkou nekolika mesicu let 1979-80 byla u moci téměř 16 let. V prubehu 70. let byla Trudeaova vláda nescislnekrat upozornovana na nebezpecne se zhorsujici situaci, která jiz tehdy vyzadovala

radikalni reseni v podobe silneho omezeni kapacit vylovenych ryb. Tato vláda však delala jen kosmeticke kroky, dobře vedouc, ze nepopularni efektivni opatreni by zcela jiste znamenalo znacnou ztratu volicu z těchto regionu. Zcela diletantsky se rovnez chovali samotni rybari, kteří dobře vedeli (nebo měli vedet), ze pozdejsi katastroficke dusledky jsou na ceste. Situace dosla tak daleko, ze ve druhé polovine 80. let konzervativni vláda Briana Mulroneyho, která vystridala Trudeauv levicovy liberalni kabinet udelala jedine mozne reseni: v nekolika atlantickych provinciich (nejhure postizenou byla New Foundland ) bylo ustanoveno mnohalete vladni moratorium rybolovu se silnym omezenim prisne kontrolovanym. Téměř vsechny rybozpracujici kombinaty musely byt v dusledku nastale situace uzavreny. Federalni vláda poskytla postizenym rybarum, kteří nemeli realnou moznost nalezt jiné uplatneni v těchto regionech, dlouhodobe socialni zajisteni, jehož vyse v mnoha pripadech prevysovala ( a prevysuje) realne vydelky, kterych by dosahli, kdyby nebylo krize. Toto opatreni, stojici danove poplatniky obrovske castky, je jedinou moznou cestou, jak zajistit obnovu prirodnich zasob ryb

a zastavit eklogickou devastaci. Situace temer ve všech svetovych morich a oceanech zacina byt velmi vazna, před cimz az do sve smrti varoval legendarni francouzsky oceanograf Jacques Cousteau.

Nutno dodat, ze soucasna levicova vláda Jeana Chretiena, která v jinych rezortech (emigrace, obrana, zdravotnictvi) pacha radu let mnoho zla, ucinila v roce 1995 velmi spravne rozhodnuti ohledne ochrany obnovujicich zasob ryb. Když se několik plovoucich tovaren pod spanelskou vlajkou pokusilo luxovat morske dno na hranicich kanadskych teritorialnich vod, vláda nevahala ucinit razna opatreni. Tehdejsi ministr rybarstvi Brian Tobin (sam Novofunlandan) dal pokyn kanadskym pobreznim hlidkam k odtazeni těchto lodi do pristavu. Při prohlidce se zjistilo, ze spanelsti rybari pouzivali site s mnohem mensimi oky nez povoluji mezinarodni predpisy a plenili velmi pomalu se obnovujici zasoby. Vse bylo dukazne predvedeno v televizi. Spanele, nez byli odtazeni, se zpocatku zrejme spolehali na povestnou kanadskou vahavost a benevolenci a ignorovali signaly kanadskych straznich plavidel. Nasledovala vystrazna strelba a spanelsti rybari uvedomujice si ze nejde o legraci se pokusili hodit nelegalni site do vody. Site byly o několik dnu pozdeji vyloveny a po kontrole nakladu v pristavu se zjistilo, ze velikosti chycenych ryb nemaji povolenou miru. Naklad a site byly zabaveny a firma, vlastnici lod, dostala obrovskou pokutu. Ministr rybarstvi Brian Tobin ziskal takrka přes noc obrovskou popularitu nejen v Kanade, ale i v Anglii, kde mají tamejsi rybari velmi podobne problemy se spanelskymi kolegy po mnoho let. Anglicti rybari dokonce nevahali riskovat vysoke pokuty a ze sympatii ke kanadskemu ministrovi vztycovali na svých lodich kanadske vlajky.

Z kanadskeho Ontaria sve ctenare srdecne zdravi Vera a Petr Kohoutovi.