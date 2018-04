Šílená láska zastaví i letadlo. Chilanka to dokázala

Devětatřicetiletý Rodrigo Gomez, přítel Grace, už seděl minulou neděli v letadle, které mělo namířeno ze Santiago de Chile do Madridu. Stroj se právě chystal vzlétnout, když anonymní telefonát pohrozil bombou na palubě. Bezpečnost odlet na poslední chvíli zastavila.

Policie evakuovala všech 311 pasažérů a poté letadlo důkladně prohledala. Žádné výbušniny se v něm nenašly, potvrdil po akci Eduardo del Canto, šéf bezpečnosti mezinárodního letiště v Santiago de Chile.

Vyšetřování ukázalo, že kvůli bombě telefonovala na letiště právě Grace Guajardo. Její přítel měl totiž odletět na dlouhých osm měsíců do Španělska, kde měl pracovat na lodi jako číšník, a za tu dobu by se ani jednou nepodíval domů. Tak dlouhé odloučení si žena nedovedla představit. Nejprve tedy zavolala na letiště s vymyšlenou historkou, aby jejího přítele vyvedli okamžitě z letadla, že prý jeho otec skončil po nehodě v nemocnici. Když bajka nezabrala, zavolala znovu a pohrozila bombou.

Aerolinky musely nedělní let 6830 odložit na pondělí, zatímco cestující strávili noc v jednom santiagském hotelu.

Telenovela v realitě

Nešťastná 30letá žena, která má se svým přítelem tři malé děti, skončila nejprve ve vazbě. "Je mi to líto, ale udělala jsem to z lásky," řekla před soudem. "Lituji, co jsem udělala, nebyla to nejlepší forma, ale přinejmenším - on tady zůstal," uvedla podle serveru noticias123.cl.

Soud nakonec Grace propustil s tím, že ji bude vyšetřovat na svobodě. Rozhodnout by pak měl do tří měsíců. Pokud by byla odsouzena, hrozí jí 61 dní ve vězení.

Přítel, s kterým Grace žije již osm let, šel k soudu s ní a řekl, že se nezlobí. "Nemohu být naštvaný, musím ji podpořit. Teď potřebuje lásku víc než jindy."