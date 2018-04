Květen a červen patří slavnostem dobrého jídla a vína

Věřte, že se je nač těšit. Kromě jubilejního desátého ročníku Prague Food Festivalu vás zveme například na Slavnosti chřestu na jižní Moravu a také na putování po vinných sklepech.

Gastronomická událost roku

Prague Food Festival zaplní na tři dny Královskou zahradu u Pražského hradu.

Tři dny, čtyři hektary Královské zahrady u Pražského hradu, odhadovaných 18 000 návštěvníků a čtyřiačtyřicet degustačních stánků – to je v kostce pozvánka na letošní Prague Food Festival. Renomovaní šéfkuchaři z řady skvělých restaurací vám od pátku 27. do neděle 29. května nabídnou originální i klasická degustační menu, v Míčovně se chystají řízené degustace, připraven je i bohatý doprovodný program. Například zjistíte, jak vaří restaurace Piano Nobile v Chateau Mcely, ochutnáte steaky z Angusfarm, asijská, orientální, thajská i mezinárodní jídla z Aureole Fusion Restaurant & Lounge, dobroty z farmy Košík a biofarmy v podhůří Šumavy s hospůdkou U Štěpána, argentinskou kuchyni z restaurace Gran Fierro i kreolské speciality z restaurace La Bodeguita Del Medio.

Pro návštěvu festivalu potřebujete platnou vstupenku na konkrétní den, čas a vstup. Základní vstupné stojí 450 Kč v předprodeji nebo 500 Kč na místě, vždy zahrnuje balíček 10 Grandů na základní ochutnávku. Jeden Grand má hodnotu 30 Kč a můžete si je dle potřeby dokupovat během festivalu v pevných stáncích i u prodejců, kteří procházejí mezi návštěvníky.

Co na tom chřestu všichni mají?

Na Slavnostech chřestu v Ivančicích ochutnáte dobroty z chřestu ve stáncích i v místních restauracích.

Česko bývala chřestová velmoc a český chřest putoval na měšťanské a šlechtické stoly po celé Evropě. Jeho pěstování bylo (a je) pracné, což se odráželo v cenách, a tak to rozhodně nebyla pochoutka pro chudé. Pokud ho máte rádi (anebo naopak zatím nevíte, jak s ním naložit, a hledáte vhodný podnět), vypravte se od pátku 20. do neděle 22. května na Slavnosti chřestu do jihomoravských Ivančic. Na náměstí ochutnáte desítky chřestových specialit, chřest našel místo i na jídelních lístcích ivančických restaurací. Připravené jsou ukázky snoubení chřestu s vínem, koncerty, kuchařské show a atrakce pro děti. V pátek je vstupné zdarma, o víkendu stojí dospělé 100 Kč, studenty a seniory 80 Kč. Za ochutnávky jídel a vín se platí speciální festivalovou měnou (jeden tolar = 10 Kč) a platit s nimi můžete i v Památníku Alfonse Muchy, expozici herce Vladimíra Menšíka a na dalších místech.

Se sklenkou vína mezi sklepy

V sobotu 28. května zvou na obcházení vinných sklepů pod Kraví horou vinaři z Bořetic.

Teplé jarní víkendy lákají ven, tak proč nespojit výlet s ochutnávkou vín? Na obcházení vinných sklepů se skleničkou v ruce láká každý rok víc a víc vinařských obcí. V sobotu 21. května se vypravte do Blatnice pod Svatým Antonínkem na Putování po Blatnických búdách; vstupné stojí 800 Kč a kromě degustační skleničky a mapky zahrnuje volnou degustaci ve více než 35 otevřených vinných sklepech, poukaz na odběr vína v hodnotě 300 Kč, jízdu koňským spřežením, bohatý doprovodný program a soutěže i vstup do blatnického muzea.

O týden později, v sobotu 28. května, chystají obcházení sklepů v areálu pod Kraví horou vinaři z Bořetic, další sobotu 4. června zažijete neopakovatelnou atmosféru otevřených sklepů v Šatově u Znojma. V sobotu 18. června se otevřou sklepy ve vinařské obci Novosedly a také ve sklepní uličce ve Chvalovicích, a v sobotu 25. června se chystá akce K Nechorám do sklepa. Malebný areál vinných sklepů u Prušánek nabídne volnou degustaci ve dvaceti sklepech, zvýhodněnou vstupenku včetně poukazů na nákup vybraného vína už nyní získáte v předprodeji za 600 Kč.