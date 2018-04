Kvalitní suché portské

Nad nechutným zápachem však nakonec zvítězilo pokušení okusit obsah 300 let staré láhve vína, která byla nedávno vylovena z mořského dna, kam se dostala spolu s holandskou válečnou lodí někdy kolem roku 1700.Silné mořské proudy nedávno zanesly vrak fregaty do blízkosti ostrova Texel, kde byla objevena na písčitém dně.Sedmičlenná skupina expertů se shodla v tom, že šlo o druh suchého portského a že to ve své době muselo být velmi dobré víno.Ještě před ochutnávkou navrtali vědci do korkové zátky malý otvor a odebrali vzorky pro analýzu v laboratoři. Ty ukázaly, že víno mělo obsah alkoholu 10,6 procenta a že téměř vůbecnepodlehlo oxidaci. Do láhve také nepronikla téměř žádná mořská voda.Chuť vína se zlepšila, když po otevření láhve přišlo do styku se vzduchem, a také zápach se zmenšil. Ostatně se prý podle expertů vzhledem ke stáří vína dal očekávat.