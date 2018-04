Kvalita kempu se pozná podle hvězdiček

Jednoduché tábořiště pro nenáročné *

Bezpečný a pohodlný příjezd, parkování u ubytovacích objektů (stanů, karavanů...), vnitřní komunikace se zpevněným povrchem. Kemp by měl být osvětlen, se službou recepce a noční službou, která je kdykoli dosažitelná. Pro lepší orientaci jsou nezbytné nápisy a piktogramy, prostor je ohraničen, s ohništěm, dostatečným počtem záchodů, umyvadel, sprch, popelnic či kontejnerů.

Běžný kemp se solidním zázemím **

Oproti kempu s jednou hvězdičkou navíc disponuje telefonem, kuchyňkou s vařiči a dřezy, přímo v kempu či do půl kilometru prodejnou s potravinami a hygienickými potřebami. Jsou zajištěny podmínky pro sportování včetně půjčování sportovních potřeb a vybaveného dětského hřiště.

Lze se napojit na elektrický rozvod. Záchody a sprchy jsou kvalitnější, ve větším počtu, s poličkami, zrcadly, věšáčky i elektrickými zásuvkami. Teplá voda teče déle, k dispozici je bezbariérové WC i výlevky pro chemický záchod.

Uvedené požadavky na jednotlivé kategorie jsou popsány v doporučených standardech pro ubytování, které vydalo ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Živnostenským společenstvem Kempy a chatové osady České republiky, a nejsou závazné. Čím více hvězdiček, tím vyšší kvalitu by měl kemp nabízet.

Velmi dobré zařízení ***

Je o třídu výše než dvouhvězdičkový kemp. Má oproti němu navíc recepci s nepřetržitou službou, lze si poslat fax. Drogerie a potraviny se prodávají přímo v kempu, restaurace je do půl kilometru. Společenská místnost s televizorem a víceúčelové hřiště jsou spolu s pračkou a žehličkou zpříjemněním pobytu. Teplá voda je k dispozici nepřetržitě.

To nejlepší, co existuje ****

Absolutní špička pro náročnou klientelu. Oproti tříhvězdičkovému kempu ještě navíc nabízí stálou ostrahu areálu, směnárnu, přijímání platebních karet, restaurace přímo v místě, video a satelit. Ale také speciální sportoviště na volejbal, tenis, basketbal, fotbal, fitness centrum, squash apod., přírodní koupaliště nebo bazén. Dále ještě větší prostor pro kempování, bezbariérovou hygienickou kabinu či servisní stání pro obytné vozy.

Deset pravidel, jak si vybrat kemp

1. Zeptejte se známých. Osobní zkušenosti jsou jedním z nejlepších zdrojů informací. Známí jsou také schopni dobře popsat čistotu i udržovanost kempu.

2. Podívejte se na internet. Na webových stránkách příslušného kempu je možné najít přinejmenším užitečné kontakty.

3. Zatelefonujte přímo do kempu. Podle ochoty a reakce personálu můžete také na leccos usuzovat.

4. Ptejte se na ceny za osobu, auto, stan, karavan. Pozor – kempy mívají různě vysoké příplatky za pobyt, takzvané „vzdušné“.

5. Zjistěte si polohu kempu. Tábořiště uprostřed skal bude navštěvovat zřejmě jiný typ turistů než obrovský kemp na břehu velké přehrady.

6. Důležitá je velikost. Kemp s kapacitou stovek lidí nebude nejklidnějším místem pro dovolenou.

7. Prověřte si, jakou úroveň má sociální zařízení. Zda jsou záchody a sprchy nové, kolik jich je, zda je dostupná kuchyňka, pračka.

8. Zjistěte si, zda je možné v kempu či v jeho blízkosti nakoupit základní potraviny a hygienické potřeby. V opačném případě si musíte s sebou vzít dostatečné zásoby.

9. Ptejte se na sportovní vybavení, jaká jsou v kempu hřiště, zda je možné si půjčit kolo, loďku, sportovní náčiní, jestli jsou v kempu dětské prolézačky a pískoviště.

10. Najděte si možnosti výletů do okolí. Pouhý pobyt v kempu by nemusel všem členům rodiny vyhovovat.

Sociální zařízení je základem kempu

Přestože se úroveň českých kempů v posledních letech výrazně zvedá, stále existují místa, kde je možné se jít osprchovat jen během tří hodin večer, a to ještě se zavřenýma očima a zacpaným nosem. "Dokud však budou do takových zařízení zákazníci každý rok jezdit, nic nebude provozovatele nutit, aby investoval a služby vylepšil," říká Helena Benešová ze společenstva Kempy a chatové osady České republiky.

Co říkáte tomu, že stále takové areály se špinavými tureckými záchody a rezavými žlaby na umývání existují?

To je špatné. Sociální zařízení je totiž základem kempu. Co je platné, že je možné si půjčit kola, loďky, šlapadla, že se děti mohou vyřádit na různých houpačkách a prolézačkách, když jsou záchody a sprchy neuklizené, špinavé, zapáchají, chybí toaletní papír.

Například v chorvatských kempech funguje na toaletách a ve sprchách pravidelná kontrola. Uklízečka je povinna několikrát denně zařízení obejít...

To je právě to, co u nás ještě v mnoha případech neexistuje. Naprosto nechápu, když mi pro­ vozovatel kempu na moje výtky k čistotě říká, že uklízečka přece umývárny a záchody uklízela. No jo, ale v šest hodin ráno. A většina hostů vstává nejdříve po osmé. To znamená, že v deset dopoledne je na sociálkách pořádná špína. V tu chvíli je nutné je znovu uklidit.

Problém je také v tom, že české kempy fungují dva tři měsíce v roce. Většina personálu je tudíž najímána pouze na sezonu. Jsou to studenti a důchodci, kteří k areálu nemají žádný stálý vztah, takže práci často odbývají.

Jak to, že takové kempy jsou stále navštěvované?

Je to zvyk. Jde mnohdy o stálou klientelu, o lidi, kteří na to místo jezdí desítky let. Zpočátku s dětmi, pak jezdí děti s rodinami. Takoví stálí zákazníci provozovatele nenutí, aby služby vylepšoval. Jsou na špatnou úroveň zvyklí. A vzhledem k tomu, že ani neexistuje žádná povinná kategorizace, žádné předpisy, požadavky, které by se musely dodržovat, není páka, jak některé kempaře donutit k tomu, aby věci daly do pořádku. Ovlivnit to tedy můžou jedině turisté tím, že do otřesných kempů nebudou jezdit.

Podepsaly se na kempech povodně?

Samozřejmě že velká voda způsobila výrazné materiální škody. Například přes pražský kemp Sokol Troja se valila devět metrů vysoká vlna. Kempy jsou však většinou pojištěny, tudíž dostaly odškodnění. Mnohem závažnější bylo, že loni v polovině srpna de facto skončila Turistická sezona. Hosté se už do konce léta nevrátili.

Hrozí turistům v loni zatopených zařízeních ještě nějaké riziko?

Ne, nemusí se bát. Škody se průběžně likvidovaly. I zatopené kempy jsou nyní v provozu, uklizené, bez odpadků, nikde jsme nezaznamenali problém s kanalizací. Hlavně se nesmí již nic takového opakovat. Mělo by to pro kempy katastrofální dopad. Nejde ani tak o hmotné ztráty, jako spíše o odliv klientů, který je mnohem zásadnější. Dvě tři špatné sezony a může to kempař zabalit.



Loňská povodeň plážím neublížila

Loňské záplavy vyhnaly o prázdninách stovky turistů od nejznámějších vodních nádrží. Oblasti, které jsou pro řadu lidí symbolem letní dovolené, musely ukončit sezonu. Přehrady se však vzpamatovaly. Jak se při testu kempů ukázalo, není třeba se výletu do těchto lokalit obávat.

Lipno, kemp Frymburk a Modřín

Lipenská přehrada má nižší stav vody. Přesto jsou podmínky ke koupání velmi dobré. Voda je čistá, pláže upravené, po odpadcích ani památka. Dojem snad trochu kazí velké odhalené části břehu v případě, že je vstup do vody příliš pozvolný.

Slapy, Nová Živohošť

Travnatá pláž je skvěle upravená, voda je vynikající. Potvrzují to i pravidelní návštěvníci, podle nichž je letos voda za posledních několik let jednoznačně nejčistší. I tady je však hladina nižší než obvykle.

Orlík, kemp Trhovky

Nižší stav vody je u této hluboké nádrže patrnější. Z pláže vyčnívají kameny a kusy skal, ale ani tak neruší celkový pěkný dojem z koupání. Voda je velmi čistá, pláž upravená.

Vranov, kemp Bítov­-Horky

Upravená pláž je v zátoce s odkrytými strmými břehy, nízká hladina se tady projevuje silněji. Voda je zakalenější, ale podle znojemské hygienické stanice je vhodná ke koupání.