Kuvajt chce testovat cestovatele na homosexualitu

Kuvajt vyvíjí blíže nespecifikovaný lékařský test, který má odhalit u testovaných osob homosexualitu a poté jim zabránit ve vstupu do země i do ostatních spřátelených států v Zálivu. O záměrech kuvajtské vlády informovalo několik zahraničních deníků včetně britského listu Daily Mail.

Členské státy Rady pro spolupráci v Perském zálivu (GCC), mezi něž patří Bahrajn, Kuvajt, Omán, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty, jednoznačně odsuzují homosexuální chování jako nezákonné. Tento kontroverzní postoj má ale nyní být ještě přísnější. "Zdravotní centra provádějí rutinní lékařské prohlídky všech vystěhovalců, kteří se vracejí do některé ze zemí GCC. Nyní však chystáme mnohem přísnější opatření, které nám pomůže odhalit homosexuály, jimž pak vstup do Kuvajtu či do jiné členské země GCC okamžitě zakážeme," řekl ministr zdravotnictví Júsif Mindkar.

Pokud je v Kuvajtu přistižena při homosexuálním aktu osoba mladší 21 let, čelí až desetiletému žaláři.

Minulý týden bylo podle BBC pozastaveno vydávání ománského deníku The Week poté, co úřady vyhodnotily jeden z článků jako sympatizující s homosexuály.

V současné době je homosexualita zakázána v desítkách zemí světa, v pěti pak usvědčené čeká trest smrti - v Íránu, Saúdské Arábii, Súdánu, Jemenu a Mauretánii.