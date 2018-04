Kůrovce čeká na Šumavě chemická válka

18:09 , aktualizováno 18:09

Bude to jako lesnická revoluce. Správa šumavského národního parku vytáhne v boji s kůrovcem poprvé v historii ve velké míře chemické postřiky. Nyní jí to totiž povolila vláda. Ekologičtí aktivisté jsou proti a tvrdí, že chemikálie do šumavského parku nepatří.