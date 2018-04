Opice mě trefila kamenem, manžel je slabý v sexu. Co řešili diplomaté

Britská velvyslanectví po celém světě loni přijala obvyklou dávku bizarních žádostí a ty nejlepší ministerstvo zahraničí zveřejnilo.

Například v Římě žádal nejmenovaný muž britský konzulát, aby mu přeložil větu, kterou si chce nechat vytetovat. Jiný zase velvyslanectví ve Stockholmu žádal, aby prověřilo pověst ženy, s níž se seznámil on-line.

Diplomaté hned v několika zemích se také setkali s otázkou, kam je nejlepší vydat se sledovat fotbal, a vypořádat se museli rovněž s žádostmi o vstupenky na olympijské hry v Londýně nebo o kontakt na manželku slavného člena Beatles Paula McCartneyho Nancy Shevellovou.

Konzulát v Pekingu řešil stížnost ženy, která si koupila nekvalitní kopačky "Made in China", zatímco v Tel Avivu žádala manželka diplomaty, aby nařídili jejímu muži dostat se do formy, protože ona s ním chce mít děti.

Muž, který musel v Kambodži do nemocnice poté, co ho trefil kámen uvolněný ze zdi opicí, žádal pomoc s odškodněním a ujištění, že už se to znovu nestane.

Montrealský konzulát pomohl muži, který se vsadil o to, jakou barvu mají britské pasy, zatímco konzulát v malajsijském Kuala Lumpuru musel odpovědět negativně na žádost manželského páru o zaplacení mezinárodní školy jejich dětem.