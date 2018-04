Při odlivu není v moři voda, reklamoval klient zájezd u cestovky

Na které světové straně bude východ slunce?

"Cestovní kancelář by měla upozornit, že v době odlivu není voda v moři," stěžoval si klient CK Exim Tours.

"V katalogu neuvádíte, na které světové straně bude v Řecku východ slunce," napsal jiný klient.

Další stížnost se týkala jídla: "V den odletu jsme odjížděli z hotelu již v sedm hodin ráno a nemohli jsme si tak vychutnat palačinky, neboť se připravovaly až v 7:30."

Dalšímu českému turistovi se nelíbilo, že má k dispozici jen dvě roličky toaletního papíru denně.

"V Egyptě se očekává smlouvání při nákupu na stáncích, to nám znepříjemnilo pobyt," tvrdil při reklamaci klient cestovní agentury Invia.cz.

Další klient napsal, že když přišel na oběd v plavkách, personál mu řekl, že tam v plavkách být nesmí, a tak si je sundal.

Led rychle taje a chaluhy mi způsobily újmu

"Led ve sklenici vydržel pouze krátkou chvíli, poté bylo nutné jít zpět na bar a doplnit," zněla jiná výtka.

"U pyramid mě obtěžovali místní obyvatelé s prodejem různých věcí a zkazili nám celý výlet. Žádám o vrácení ceny," požadovala další klientka.

Jeden z účastníků zájezdu zase reklamoval znečištěnou pláž od chaluh a požadoval vrátit částku za zájezd a 50 tisíc za nemajetkovou újmu. Po měsíci poslal zpět vzetí reklamace, kde uvedl, že jeho stížnost byla motivována "vysokými emocemi umocněnými nezdařenou dovolenou ve svízelné životní situaci - trvale bez zaměstnání, dovolená na půjčku za účelem regenerace sil při hledání východiska z nelehké pozice bez příjmů".

Proč nebyl chodník až k moři?

"Cesta k pláži sestávala z 20 metrů dlouhého chodníku, a pak už jsme se museli brodit pískem až k pláži... žádáme kompenzaci, že chodník nebyl až k moři," napsal další klient cestovní kanceláři.

"Písek byl natolik rozpálený, že se nedalo bosou nohou přejít k moři. Nikdo nás na tuto závažnost neupozornil," tvrdil další.

"Jídlo nic moc, večeře jsme sice všechny snědli, přesto žádáme, aby nám byly peníze za večeře vráceny v plné výši," apeloval na reklamační oddělení další český turista.

"Prostřený stůl v restauraci jsme si mohli prohlédnout pouze z fotografií nabídky cestovní kanceláře," nelíbilo se klientovi portálu Dovolena.cz.

Klient cestovní kanceláře Nev-Dama si zase stěžoval, že měl na pokoji pouhých 16 °C. Jako důkaz přitom přiložil fotografii teploměru, na němž bylo 20 °C.

Vtipné repliky pracovníků reklamačních oddělení

Občas se blýsknou i zaměstnanci reklamačních oddělení cestovních kanceláří, tento případ se traduje už čtyři roky.

Klientovi, který si stěžoval, že když odhrnul závěs, "ve sprše byla samá, jak já říkám sviňucha, no prostě se to tam pěkně hemžilo", v reklamaci odpověděli toto:

"Co nazýváte sviňuchou Vy, to nevíme, ale český jazyk nazývá sviňuchou obecnou (Phocoena phocoena) druh kytovce, tedy živočicha, jehož výskyt ve Vaší koupelně by byl skutečnou biologickou senzací, jelikož typickým biotopem tohoto savce je moře."