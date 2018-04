Cestující: Když je letadlo obsazené, můžu letět "na stojáka"?

Často se objevuje úsměvný dotaz, zda lze cestovat ‚na stojáka‘, pokud už je letadlo obsazené, uvedl ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal.

Jistý pán chtěl třeba platit za vyřízení víza stravenkami. Jedna paní se zase operátorek ptala, zda může na sobě mít v letadle při cestě do Ruska neprůstřelnou vestu.

"Na klientské centrum se obrátila jedna lékařka se zajímavým požadavkem. Dnes jsem celý den musela myslet na tu úžasnou cenu letenky na Havaj. Nejsem si jistá, zda jsem správně ošetřila všechny své pacienty. Počítejte s tím, že v případě komplikací se na vás obrátím," uvedla klientka, prý bez nadsázky.

Před Zemanem do San Diega

Dalším překvapujícím požadavkem od klienta byla pomoc při zajištění služby work and travel, tedy pracuj a cestuj. "Od klienta tehdy přišel dlouhý e-mail, z kterého vyplynulo, že v Kanadě nechce ani moc cestovat, že nemá zájem o kurzy angličtiny, ale že by se tam rád přestěhoval a chce zajistit trvalý pobyt, bydlení a ideálně i práci," dodal Trejbal.

Jiný klient chtěl zase zařídit vízum a zelenou kartu do USA. Nesouhlasí prý s prezidentem Zemanem a rád by se odstěhoval do San Diega, kde už byl.

Řada úsměvných požadavků pak vyplývá z nesprávné výslovnosti. "Někteří chtějí cestovat s ajsik džetem, jiní potřebují letět do Manžestru, Edibrku či Sanča Franciska. Občas klienti posílají poptávky po erotické dovolené, což je překlep místo exotické," uzavřel Trejbal.