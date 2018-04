Kupujete nové lyže? Poradíme, jak na to

, aktualizováno

Koupit si správné lyže - to je dnes skoro umění. Lyžařská výstroj prošla za posledních pět let obrovskými změnami nejen co se týče kvantity, ale i kvality. Na trhu je nepřeberné množství značek a typů, modelů s různými rádiusy, v různých délkách a barvách. Jak se v tom vyznat a vybrat si ty pravé lyže?