Kupujete last minute? Nenechte se napálit cestovní smlouvou

Last minute s měsíčním předstihem

Cestovní kanceláře letos kvůli ekonomické krizi zaznamenávají asi desetiprocentní propad prodejů, a proto se předhánějí v nových nápadech, jak oslovit klienty.

"Vznikly zcela nové výrazy jako hot last minute, mega last minute, sluneční sleva, šrotovné," vypočítává Tomio Okamura z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Dítě zdarma letos často může jet jen s jedním rodičem, zatímco do loňska to bylo většinou s oběma rodiči. Novinkou jsou i nabídky dvou dětí zdarma s dvěma rodiči.

Se slevou se letos prodávají zájezdy i ve více než měsíčním předstihu. "Loni to přitom byly zájezdy s odjezdem maximálně za 20 dní," informuje Okamura. Slevy jsou přitom výraznější a často dosahují i více než 20 procent z katalogové ceny zájezdu.

Cestovka nám moc nepomohla

Kupování dovolené na poslední chvíli má své příznivce a i své zapřisáhlé odpůrce. K těm prvním patří například rodiče mé kolegyně, kteří jsou momentálně za 2500 korun na osobu v Chorvatsku, k těm druhým paní Zuzana z Prahy, která se loni v létě rozhodla vyrazit s patnáctiletou dcerou na řecký ostrov Karpathos.

"Chtěli jsme být v centru dění a podle toho jsme vybrali hotel poblíž centra a hned u pláže," vzpomíná. "Ubytovali nás však zhruba pět kilometrů od pobřeží, na odlehlém místě, kde byl kromě našeho už jen jeden nedostavěný hotel. Sama jsem si našla jiné ubytování v soukromí, kam jsme se po pár dnech přestěhovali," vypráví Zuzana.

Delegátka cestovní kanceláře prý argumentovala tím, že jsou v hotelu stejné kategorie. "Delegátka nám vůbec nepomohla. Měli jsme zaplacené snídaně, o které jsme tím přestěhováním přišli, a cestovka nám nic nevrátila. Ale nejsem si jistá, že vše bylo dáno tím, že jsme jeli last minute," doplňuje Zuzana.

Ptejte se na počet nocí a všechny příplatky

Pro zájezdy koupené na poslední chvíli platí stejná pravidla jako pro všechny ostatní. Cestovní smlouva musí podle právničky Jitky Tiché obsahovat kromě základních věcí (viz rámeček) i další náležitosti, především výši odstupného, kterou byste museli uhradit, pokud zájezd zrušíte, a způsob, jakým můžete uplatnit své nároky, když cestovní kancelář nedodrží své povinnosti.

Pokud vám slečna za přepážkou jen tak mezi řečí slíbí, že určitě budete mít pokoj s klimatizací, "protože skoro všechny pokoje v hotelu ji mají", rozhodně se na to nemůžete spolehnout. Trvejte na tom, ať je tento váš nárok zapsán ve smlouvě.

Co by však rozhodně ve smlouvě nemělo chybět, jsou služby, za které si připlácíte. "Pokud si klient připlácí za all inclusive či za pokoj s výhledem na pláž, může svůj nárok uplatnit jen tehdy, když je to zaneseno v cestovní smlouvě," vysvětluje právnička Jitka Tichá a dodává, že klient by si měl hlídat i počet dní. Prvním dnem zájezdu se totiž rozumí den, kdy nastoupíte cestu, což klidně může být deset minut před půlnocí. Na místo pak dorazíte brzy ráno, v hotelu vás ubytují až kolem poledního a dva dny zájezdu jsou pomalu pryč. Proto se raději ptejte na počet nocí.