Kupujete běžky? A na co je potřebujete?

Závodní lyžař

Obvykle ví, co dělá. Radit zde není třeba. Jen pro nezávodní lyžaře, kteří pokukují po lyžích závodních: tento křehký speciální nástroj je určen do upravené a tvrdé stopy. Jinam se nehodí, protože zdaleka nesnese tolik, co lyže sportovní. Pro občasné závodníky, kteří se někdy pustí i turistickou cestou, je lepší, když si pořídí jedny speciální závodní lyže na závody a druhé sportovně rekreační běžky pro turistiku. Vhodné lyže:

Atomic RC 10 8990

Fischer RCS Skatecut 9460

Karhu Volcan Classic 7500

Madshus Hypersonic Classic 12 320

Sportovní lyžař

Vidí uspokojení ve fyzicky náročném tréninku, vyhledává proto speciální upravené tratě a lyžování je pro něj jakousi formou fitness aktivity. Je přiměřeně technicky vyspělý a příležitostně se účastní i závodů. Není nutné, aby používal přímo závodní lyže, ale je to možné. Lyže by měl vybírat podle techniky, kterou používá - na klasickou jízdu nebo bruslení. Jen méně nároční si vystačí s jedněmi "kombi" lyžemi.

Vhodné lyže:

Sportovní lyžař - klasika Fischer SC Classic* 4530

LS Classic* 3380

Karhu Avelan Classic* 5990

Meritum Classic 4900

Madshus Ultrasonic Classic* 3941

Gigasonic Classic* 3577

Peltonen Quasar CL 3390

Rossignol Carbon Classic 3790

Max Classic 4590

Delta Classic* 5290

Sporten Sprint Classic 2572 Sportovní lyžař - bruslení

Atomic S 6 Skate 3190

Fischer LS Skatecut 3380

SC Skatecut 4530

Karhu Meritum Super Skating 4900

Avelan Super Skating 5900

Madshus Ultrasonic Skate 3941

Gigasonic Skate 3577

Peltonen Quasar SK 3390

Rossignol Carbon Skating 3790

Max Skating 4590

Delta Skating 5290

Sporten Sprint Skate 2605 Sportovní lyžař - kombinace

Fischer LS Combi 3380

Madshus Race Cap Universal 3052

Rossignol Carbon Combi* 3790

Sportovně-rekreační lyžař

Přestože jde o člověka se sportovními ambicemi, lyže používá spíše pro rekreaci. Jen občas se pokouší o sportovní jízdu. Jeho technická úroveň není nejvyšší, a ani to není potřeba. Může zkoušet jak klasiku, tak bruslení, a to i na jedněch společných univerzálních lyžích. Pokud se zaměřuje jen na klasiku, nebudou mu ke škodě lyže s protiskluzem.





Vhodné lyže:

Atomic S 5 Combi 1990

S 5 Classic* 1990

T 6* 3190

T 8* 3990

Fischer SL Summit* 2340

SL Fibre Crown* 3080

SL Europa Crown* 4530

Karhu Platino* 1800

Impulse Skating 3100

Impulse Combi 3100

Madshus Rondane* 5040

Nordmarka* 5796

Birkebeiner 6790

Peltonen Laser Cap Combi 2490

Laser Classic 2490

Rossignol X Tour Venture* 2190

X Tour Track* 2890

X Tour Trekker* 3190

Nenáročný turista

Člověk, který používá své lyže pro zimní turistiku. Nehoní čas ani fyzickou kondici, spíše se kochá krásou zimní přírody. Může, ale nemusí být technicky zdatným lyžařem. Budou mu stačit levnější lyže s protiskluznou úpravou. Jsou širší, stabilnější a také odolnější.







Vhodné lyže:

Madshus Valtour* 2058

Sirius* 1918

Nordseter* 2100

Peltonen Mirage* 1590

Rossignol X Tour Classic 1890

X Tour Skating 1890

Zimní tramp

Jsou to lyžaři dobrodruzi, kteří vyhledávají místa, kde cesty prostě nejsou. Tato disciplína má svůj název - back country. Lyže jsou širší, někdy s ocelovými hranami, a mohou mít šupiny.









Vhodné lyže:

Fischer BC Country* 3940

BCX Mountain* 6160

BC Touring Crown* 5860

Sporten Horizont 3029

Poznámka: *Prodávají se i ve variantě s protiskluzem. Ceny jsou v korunách. Úplný přehled najdete v internetovém magazinu na adrese test.idnes.cz.

Pramen: časopis Snow