Kupujeme zájezd až na letišti. Ušetří se i tisíce, nejvíc nabídek je začátkem týdne

Nákup přímo na letišti, výběr nic moc

Nejrychlejší nákup těchto superlastmomentů je přímo na letišti. Vyrazil jsem proto na Ruzyni vyzkoušet to.

Byl čtvrtek po poledni, obešel jsem terminály a našel dva stánky s prodejem zájezdů. V obou jsem byl sám. Kancelář Exim Tours říká službě buy and fly neboli kup a leť (denně od 9 do 21 hodin), agentura Invia.cz nabízí super last minute pod hlavičkou www.1155.cz (od 7 do 19 hodin).

U Eximu mě zklamali. Na obrazovce pro dnešní odlety nebyl ani jeden. Nabídky prý nejsou každý den, doporučili mi internet.

Zkouším Invii: chci dnes za 10 tisíc na týden k moři, all inclusive. Prodejkyně Veronika Šišperová za přepážkou ale kroutí hlavou. V pondělí takové nabídky jsou, teď už ne. Musím připlatit, nebo slevit ze stravy. Nejlevnější all inclusive našla u cesty do Egypta za 13 tisíc a do Tuniska za 14 tisíc. "Odlety jsou většinou o víkendech, největší slevy začínají už od pondělí. Je dobré přijít nejpozději ve čtvrtek," radí prodejkyně. Když někdo přijede rovnou s kufry v pátek nebo v sobotu, také si vybere. "Nesmí však mít o své dovolené jasnou představu," dodává.

Nabídka na internetu byla lepší

jak se v tom vyznat * Last minute, last moment – dva až šest týdnů před odletem * Super last minute – do tří až sedmi dnů před odletem * Buy and fly – odlet týž den * Ultra, hot, mega, extra, top... last minute – pouze lákavé názvy, které cestovní kanceláře a agentury přiřazují ke klasickým last minute pobytům

Nabídky mě neuspokojily, proto jsem rezignoval na odlet ve čtvrtek a zkusil hledat tzv. superlastmonety přes internet.

Na webu Eximu jsem našel nabídky Tuniska na 12 dní za 10 900, odlet v pátek z Ostravy, a Egypta za 11 tisíc, odlet v sobotu z Prahy, obojí polopenze. S příplatkem za all inclusive by Egypt stál 12 600. U Invie bych za 10 tisíc mohl v pátek s polopenzí či bez stravy do Řecka, Tuniska a Španělska. Nakonec jsem objevil to nejlepší – týden all inclusive za 10 300 v Tunisku, odlet za 18 hodin. V předprodeji by takový pobyt stál i o polovinu víc.

Zájezd super last minute se tedy najít dá. Jen nedoporučuji číst recenze vybraných hotelů. Hemží se to v nich výrazy jako "špína" a "tam bych už nejel". U výprodeje prostě nelze čekat zázraky.

Nabídka je omezená, potvrzují prodejci

"Nabídka superlastmomentů se pohybuje od těch bez stravy na týden v Bulharsku či Řecku v ceně pod 10 tisíc korun po zájezdy do luxusních resortů, kde cena ani při maximálních doprodejích neklesá pod 30 až 40 tisíc korun," říká Jan Koláčný z kanceláře Exim Tours.

U superlastmomentů nespoléhejte na žádný luxus. Nekoupíte pokoj s výhledem na moře, málo je hotelů na pláži, se službami pro děti či stravou all inclusive. "Většinou to jsou hotely střední a nižší kategorie, maximálně s polopenzí," upozorňuje Dan Plovajko, mluvčí cestovní kanceláře Fischer.

Může se hodit Nejen nákupem zájezdu na letišti můžete ušetřit. Vyhledávač slev Raketa.cz vám nabízí slevy na dovolenou na jednom místě. Vyrazte na rodinnou dovolenou a ušetřete s možností vzít děti zdarma.

Je třeba upozornit, že jednotlivci musí počítat s příplatkem za jednolůžkový pokoj. Super last minute je proto nejvhodnější pro páry. "Zájezd může být obtížné sehnat pro vícečlenné rodiny či skupiny," potvrzuje Petr Šatný z kanceláře Alexandria.

Nespoléhejte jen na rezervaci

Při hledání super last minute na internetu je nutné telefonicky ověřit, zda je vámi vybraný pobyt ještě volný. Zájezd se také často nedá přes internet koupit a na rezervaci nelze spoléhat, takže než přijedete na pobočku či na letiště, může vás někdo předběhnout. Zájezd se dá ale případně zaplatit přímo v pobočce kanceláře nebo agentury.

Internetoví prodejci pojem super last minute také zneužívají. Označují jím i zájezdy bez slevy se začátkem za několik měsíců, perličkou je srpnový "super last minute" Silvestr v Paříži.