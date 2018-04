Kupte si kus Kanady

Ne, to není žádná utopie, mluvím vážně. Stačí, když budete trochu počítat. V Kanadě žije asi 30 miliónů lidí, přičemž rozloha je zhruba 10 miliónů km čtverečních. To znamená, že na jeden čtvereční kilometr připadají tři osůbky. Skutečnost je však taková, že naprostá většina obyvatel žije v blízkosti hranice s USA a to ještě v několika centrech. Pustíte-li tedy z výšky tužku na mapu Kanady, pravděpodobost, že spadne (ta tužka) na nějaké obydlené místo, je asi tak vysoká, jako ta, že sestrojíte z domácího kuchyňského robota Tleskačovo létajicí kolo . Většina území je takřka liduprázdná a čeká jenom na vás.

Teď už stačí jen odhodlat se k činu a pustit se s vervou do zařizování. Čeká vás asi trochu toho papírování, ale bez něj by to snad ani nebylo ono, a samozřejmě také zaplacení prislušné částky. Ne nebojte se, půda je tu až překvapivě levná a většinou náleží státu (přesněji koruně). Takže, co takhle nějakých deset hektarů pěkného vzrostlého lesa někde v centrálním Ontariu, což je jakési srdce tohoto státu. K tomu by se nádavkem dalo přibrat nějaké pěkné jezírko a možná rovnou i kus řeky, co vy na to? Mají jich tu úhrnem asi jeden milion, takže něco se určitě najde. Pak už jenom stačí sehnat povolení k lovu, sroubit srub a hurá do traperování.

Poměrně jednoduché, že? A proč že se to v Kanadě nehemží trapery a drsnými samotáři? No, snad jsou lidé trochu moc změkčilí. Snad je odrazuje skutečnost, že do nejbližšího měesta to může být třeba 300 kilometrů a k silnici - ta je v zimě samozrejmě nesjízdná - v lepším případě nějakých 80km. Jeďe potom ráno do krámu, protože vám došla pasta na zuby! Také společenský život tu není právě na výši. Pokud vás nerozesměje pohled na černého medvěda, jak vám likviduje zásoby, či neshledáváte nic vtpného na lososovi, moc legraci si tady neužijete. Vlastně, ještě jedno zvíře se tu vyskytuje v poměrně nezanedbatelném množství - komáři. ti vás možná k smíchu donutí, to ale nejspíš až v okamžiku, kdy budete zralí na psychiatrickou léčebnu.

Jste tvrdé nátury, snídatě žulu s pískovcem a čistíte si zuby ocelovým kartáčem? Ulovili jste 13 bobříků na první pokus a absolvovali West Point nebo alespoň vyškovskou vojenskou akademii? Veříte, že vás nic na světě nemůže rozházet? V tom případě vám garantuji, že po měsíci třídění odpadků do sedmi nezávislých kontejnerů, jak to vyžadují zákony státu Ontario, prchnete zbaběle zpět do své milované přelidněné Evropy a zbytek života strávíte okopáváním kedlubnu na svém miniaturním pozemečku v zahradkářské kolonii deset kilometrů za Prahou.